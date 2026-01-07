TP.HCM tăng tốc xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm thành cực tăng trưởng mới

Gần 30 năm thực hiện quy hoạch, khu đô thị (KĐT) mới Thủ Thiêm hiện nay trở thành một địa chỉ không thể thiếu của người dân TP.HCM, du khách đến vui chơi giải trí, thư giãn từ cuối tuần đến lễ Tết. Khu đô thị quy mô 930 ha bên bờ đông sông Sài Gòn trở thành biểu tượng mới cho sự năng động và hiện đại của TP.HCM.

TP.HCM tăng tốc xây dựng xong Thủ Thiêm

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 3 - Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM ngày 7/1, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, khẳng định Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND TP.HCM và các sở, ngành tập trung triển khai các phần việc cần thiết về đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

KĐT Thủ Thiêm bên sông Sài Gòn hiện là địa chỉ vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Qua đó, tạo dư địa phát triển KĐT mới Thủ Thiêm trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố. Trong đó, Thủ Thiêm sẽ hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và nhiều dự án, công trình trọng điểm, phục vụ phát triển lâu dài cho TP.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu quá trình triển khai từng phần việc phải có biểu đồ theo dõi tiến độ.

Trong năm 2026 sẽ tập trung xây dựng, khởi công, triển khai từng dự án lớn tại Thủ Thiêm như Trung tâm Tài chính quốc tế, cầu Thủ Thiêm 4, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và các nhà ga kết nối hệ thống đường sắt đô thị đi qua Thủ Thiêm.

Tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026 chiều 6/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành TP trong năm nay phải tập trung hoàn thiện xử lý các phần việc còn tồn đọng của Thủ Thiêm, để tập trung phát triển KĐT mới này xứng tầm.

Theo UBND TP.HCM, để hoàn thành mục tiêu xây dựng KĐT Thủ Thiêm trước năm 2030, thành phố đã thành lập Tổ công tác điều hành xây dựng KĐT Thủ Thiêm, do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng, cùng sự tham gia của các Phó Chủ tịch, các lãnh đạo sở ngành.

TP.HCM đang tăng tốc tiến hành nhiều đầu việc để đạt được mục tiêu. Một trong các phần việc đang khẩn trương thực hiện là xúc tiến các thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, xây dựng các tuyến metro, thúc đẩy dự án lâm viên sinh thái, hoàn thiện quảng trường trung tâm, trung tâm triển lãm kiến trúc...

Những công trình hiện đại làm thay đổi diện mạo vùng đất bên sông Sài Gòn, mở ra cơ hội để phát triển khu vực phía Đông TP.HCM. (Ảnh: Lương Ý)

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đẩy mạnh đấu giá, đấu thầu tại các khu đất ở Thủ Thiêm; kiến nghị tháo gỡ vướng mắc tiền sử dụng đất bổ sung cho nhiều nhà đầu tư, dự án lớn như Lotte, Empire City...

Ông Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng TP.HCM, cho rằng với vị trí, hạ tầng tốt nhưng việc phát triển Thủ Thiêm là khá chậm, chưa tương xứng. Quỹ đất phát triển của Thủ Thiêm là không quá nhiều, nhưng hiện chưa được lấp đầy. Dọc theo các trục chính vẫn còn nhiều lô đất trống, trong khi đất đã đầy đủ hạ tầng, nhất là phân khu dân cư phía bắc Thủ Thiêm.

"Tuy nhiên, phải nhìn nhận đồ án quy hoạch Thủ Thiêm được triển khai cho đến nay TP.HCM tuân thủ rất tốt. Trong quá trình triển khai, đồ án đã có một số điều chỉnh được cân nhắc cẩn trọng, bám sát quy hoạch và phù hợp cho nhu cầu phát triển mới.

Nhìn tổng thể thì quy hoạch về khung giao thông, hạ tầng, khu chức năng... là bám sát theo đồ án quy hoạch. Các dự án đầu tư vào KĐT Thủ Thiêm cũng được kiểm soát quy hoạch chặt chẽ", ông Vũ cho biết.

Theo ông Vũ, với việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và các tuyến metro tại Thủ Thiêm sẽ tạo ra cú hích để sớm lấp đầy đầu tư vào KĐT này thời gian tới.

Thủ Thiêm - mở hướng phát triển mới cho TP.HCM

Năm 1996, Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm với 5 khu chức năng. Sau đó quy hoạch được điều chỉnh, bổ sung thành 8 khu chức năng như hiện nay, nhưng vẫn bảo đảm trên nền tảng quy hoạch được duyệt.

Quỹ đất Thủ Thiêm tập trung vào xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ mà trung tâm TP.HCM hiện hữu còn thiếu và hạn chế phát triển. (Ảnh: Lương Ý)

Với diện tích đất lõi quy hoạch trung tâm KĐT mới Thủ Thiêm là 657ha, phần diện tích đất khai thác thương mại chỉ chiếm chưa đến 30%.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc phát triển KĐT mới Thủ Thiêm không nhằm mục tiêu kinh doanh bất động sản và đạt được lợi nhuận từ việc khai thác đất.

Phần lớn diện tích đất được ưu tiên để xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ mà trung tâm TP.HCM hiện hữu còn thiếu và hạn chế phát triển. Như công viên bờ sông Sài Gòn, quảng trường trung tâm thành phố tại Thủ Thiêm, Trung tâm Tài chính quốc tế; Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc tế; cung thiếu nhi, lâm viên sinh thái...

Trong đó, công viên bờ sông Sài Gòn - trước đây vốn bỏ hoang, nay chỉnh trang thành khu xanh mát, nơi tụ họp, check-in quen thuộc của giới trẻ. Đây cũng là địa điểm mà người dân thành phố thường tụ họp thưởng thức những "bữa tiệc" pháo hoa vào mỗi dịp lễ, Tết hay những concert âm nhạc quy mô hàng chục nghìn người.

Quỹ đất trung tâm đô thị Thủ Thiêm theo quy hoạch với hàng loạt công trình trọng điểm, chiến lược, mở ra cơ hội để phát triển khu vực phía Đông; góp phần phát triển mọi mặt và nâng cấp TP.HCM ngang tầm các đô thị quốc tế hiện đại của khu vực. Đồng thời tạo bước đột phá đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện TP.HCM trong giai đoạn mới.

Sau khi có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018, 2019 và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, TP.HCM đã tập trung làm nhiều nhóm việc, với mục tiêu hoàn thành KĐT Thủ Thiêm trước năm 2030.