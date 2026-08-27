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3 dự án 'dính' tranh chấp BĐS lớn nhất miền Trung: Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'

| | Bất động sản

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ban hành chỉ đạo liên quan đến 3 dự án "dính" lùm xùm tranh chấp bất động sản lớn nhất miền Trung.

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại buổi đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đáng chú ý, đối với các dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt (do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các cổ đông và người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư phải nghiên cứu kỹ các quy định để triển khai thực hiện dự án. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định để triển khai thực hiện dự án, tránh khiếu kiện kéo dài.

Một góc dự án Hera Complex Riverside.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị tổ chức họp các cổ đông để thống nhất phương án bố trí nguồn lực, huy động nguồn vốn hợp pháp hoặc hợp tác với doanh nghiệp có năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện các dự án. Chậm nhất trong tháng 10/2026, Công ty phải chứng minh đủ năng lực đối với toàn bộ các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Quá thời gian nêu trên, nếu chủ đầu tư không hoàn thành hồ sơ, không đảm bảo nguồn vốn thì Sở Tài Chính tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định.

Như Báo Điện tử VTC News nhiều lần đưa tin, 3 dự án Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt và Khu đô thị Hera Complex Riverside xảy ra tranh chấp giữa Công ty CP Bách Đạt An (chủ đầu tư) và Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (nhà môi giới). Đây là vụ tranh chấp bất động sản được coi là lớn bậc nhất miền Trung với khoảng 1.100 lô đất nền đã được bán ra, thu về khoảng 700 tỷ đồng.

Sau nhiều lần xét xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, TAND các cấp đều bác đơn khởi kiện của Công ty CP Bách Đạt An, buộc doanh nghiệp này tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhanh chóng triển khai các dự án, bàn giao đất và sổ đỏ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng mua đất tại dự án.

Theo Thanh Ba

VTC News

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