Hiện trạng 3 khu đô thị liên quan vụ khiếu kiện lớn nhất miền Trung giờ ra sao?

Việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị phân phối kéo dài nhiều năm khiến gần 1.000 người mua đất tại 3 dự án khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt khổ sở đi đòi quyền lợi nhiều năm qua. Đây là vụ khiếu kiện đất đai có quy mô lớn nhất miền Trung từ trước tới nay. Sau thời gian dài tháo gỡ, đến nay theo ghi nhận các dự án đã có chuyển biến về mặt hạ tầng.