Hiện trạng 3 khu đô thị liên quan vụ khiếu kiện lớn nhất miền Trung giờ ra sao?
Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside (do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư) liên quan đến vụ khiếu kiện đất đai lớn nhất miền Trung, sau thời gian dài bỏ hoang nay đã có những tín hiệu khởi động trở lại.
Việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và đơn vị phân phối kéo dài nhiều năm khiến gần 1.000 người mua đất tại 3 dự án khu đô thị 7B mở rộng, Hera Complex Riverside và Bách Đạt khổ sở đi đòi quyền lợi nhiều năm qua. Đây là vụ khiếu kiện đất đai có quy mô lớn nhất miền Trung từ trước tới nay. Sau thời gian dài tháo gỡ, đến nay theo ghi nhận các dự án đã có chuyển biến về mặt hạ tầng.
Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực 6 (TP Đà Nẵng), đến nay dự án Khu đô thị 7B mở rộng đã GPMB được khoảng 98%; Khu đô thị Hera Complex Riverside đã GPMB được 95%; Khu đô thị Bách Đạt mới bàn giao mặt bằng được 85%.
Hiện trạng dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside hồi tháng 12/2024 và hiện nay.
Hạ tầng các dự án đã được thi công, san lấp, xây dựng đường, vỉa hè theo các phân lô.
Dự án 7B mở rộng đã được thi công ở các diện tích có mặt bằng sạch.
Tranh chấp phát sinh từ năm 2017 khiến các dự án đứng bánh, vướng pháp lý, khiếu kiện, người dân mua đất tại dự án không thể ra sổ đỏ. Chính quyền Quảng Nam (cũ) đã nhiều lần tổ chức đối thoại, nhưng không thể giải quyết, ba bên (chủ đầu tư, đơn vị phân phối và khách hàng) đã phải kéo nhau ra tòa. Tuy nhiên, các bản án không thể thi hành vì nhiều khó khăn vướng mắc.
UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) cũng đã nhiều lần chỉ đạo để tháo gỡ vướng mắc, trong đó tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thuế để hồi phục giấy đăng ký kinh doanh; thực hiện gia hạn thời gian hoàn thành dự án; các bên cam kết ký quỹ, chi trả tiền giải phóng mặt bằng (GPMB) và cho phép phân kỳ thực hiện dự án.
Sau khi Quảng Nam và TP Đà Nẵng sáp nhập, UBND TP Đà Nẵng đã lập tổ công tác chuyên trách nhằm tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trong đó có các dự án của Công ty CP Bách Đạt An. Tổ công tác này do ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm tổ trưởng.
Mới đây, Tổ công tác của UBND TP Đà Nẵng đã kiểm tra thực tế tại 3 dự án này. Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan có biện pháp quyết liệt để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân đã mua đất tại các dự án. Mục tiêu của 3 dự án trên là hoàn thành công tác GPMB trong tháng 12/2025.
Một công nhân thi công bó vỉa hè ở dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside .
Lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu doanh nghiệp cần đảm bảo năng lực về tài chính để tiếp tục đầu tư hạ tầng, đền bù cho người dân và nộp tiền sử dụng đất. Đồng thời, cho biết, sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi các nghĩa vụ tài chính liên quan các dự án được doanh nghiệp hoàn thành.
