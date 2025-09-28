Tin vui cho hàng nghìn người dân tại Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội số 02 tại Khu đô thị số 11, 12, phường Tân Tiến.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên ô đất OXH-02 rộng 7,2 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 4.062 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 1.300 tỷ đồng.

Dự án gồm 12 tòa nhà ở xã hội cao 15–21 tầng với một tầng hầm, cung cấp khoảng 3.100 căn hộ diện tích 44–77 m2. Tỷ lệ căn hộ trên 70 m² không vượt quá 10% tổng số. Một số hạng mục khác gồm hai tầng kinh doanh dịch vụ, thương mại diện tích sàn hơn 28.000 m2, khu để xe, không gian công cộng, sân cảnh quan... Quy mô dân số khoảng 7.500 người.

Tiến độ hoàn thành các thủ tục và đưa vào vận hành trong 80 tháng kể từ ngày giao chủ đầu tư.

Dự án do liên danh CTCP Quản lý Đầu tư ACD, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes và CTCP Phát triển nhà Phúc Đồng làm chủ đầu tư.

Trong đó, công ty Masterise Homes là thành viên Masterise Group, được biết đến là nhà phát triển chuyên phân khúc căn hộ cao cấp, hạng sang tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM... Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Hồ Anh Minh (con trai Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh).

Còn Phát triển nhà Phúc Đồng là công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, có trụ sở chính tại Hà Nội. Doanh nghiệp này đứng sau dự án chung cư nhà xã hội Hope Residences, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Bắc Ninh đã nổi lên như một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội.

Không chỉ phê duyệt dự án tại Tân Tiến, những ngày qua Bắc Ninh cũng khởi công loạt dự án NOXH khác.

Hôm qua (ngày 27/9), tỉnh Bắc Ninh mới khởi công 2 dự án. Trong đó, Dự án thành phần số 3, sửa chữa, nâng cấp hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2 do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 537 tỷ đồng.

Dự án Chung cư thương mại tại lô đất ký hiệu CT3 thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư cạnh đường Xương Giang của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đất Vượng. Dự án gồm công trình cao 25 tầng nổi, 02 tầng hầm; diện tích xây dựng khoảng 2.950m2, tổng diện tích sàn khoảng 74.713m2, với tổng mức đầu tư 1.057 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 25/9, tại phường Việt Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ khởi công dự án nhà ở xã hội công đoàn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công đoàn (chủ đầu tư), dự án được xây dựng tại khu dân cư đường Hồ Công Dự, phường Việt Yên với quy mô 10 tầng (tổng diện tích sàn hơn 30,1 nghìn m2), có 477 căn hộ cho thuê khép kín; một nhà xe cao 3 tầng có tổng diện tích sàn hơn 3.000 m2. Dự án có tổng mức đầu tư 388 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2027.

Trong bối cảnh nhu cầu an cư của người lao động tại các khu công nghiệp ngày càng gia tăng, Bắc Ninh đã nổi lên như một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Hiện toàn tỉnh có 77 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích khoảng 280 ha, dự kiến cung ứng khoảng 114.400 căn hộ.

Theo Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021–2030 của Thủ tướng Chính phủ, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu phát triển 147.100 căn hộ, chiếm hơn 14% tổng chỉ tiêu cả nước.

Trước đó tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng với đoàn công tác của Bộ, ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, mục tiêu của tỉnh Bắc Ninh là trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chậm nhất vào năm 2028. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh đã định vị 11 nội hàm để phát triển trong kỷ nguyên mới, tạo sự đột phát về không gian phát triển. Trong đó, trọng tâm là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao. Bên cạnh đó, tỉnh đã phát động phong trào thi đua cố gắng trong 60 - 80 ngày đêm tập trung cao điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp; tiến hành song song công tác tái định cư với trên 82.000 hộ dân, phấn đấu chậm nhất sau 5 - 6 tháng, người dân nhận được mặt bằng để ổn định nhà ở; chậm nhất trong vòng 6 tháng từ khi có mặt bằng, hệ thống hạ tầng xã hội sẽ hoàn thành; cao điểm trong 1,5 tháng tới sẽ chi trả tiền bồi thường cho người dân. Để thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng quan tâm sớm trình Chính phủ tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân loại đô thị. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh rà soát và hoàn thiện các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian sớm nhất.