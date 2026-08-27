Quốc lộ 13 chính thức mở rộng lên 60m dịp 2/9, bất động sản phía Đông TP.HCM đón tin vui

Quốc lộ 13 chính thức khởi công , mở rộng lên 60m

Mới đây, UBND TP.HCM chính thức phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ) theo phương thức đối tác công tư (PPP, hợp đồng BOT). Là trục xương sống kết nối giao thương giữa TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dự án hạ tầng chiến lược này sẽ chính thức khởi công vào ngày 29/8/2026, chào mừng ngày Quốc khánh đất nước 2/9 . Việc khơi thông “nút thắt cổ chai” không chỉ mang lại niềm vui lớn cho người dân, mà còn tạo cú hích mạnh mẽ, thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Theo quyết định phê duyệt, dự án mở rộng quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 5,9km, điểm đầu nằm tại cầu Bình Triệu; điểm cuối tại ranh với khu vực Bình Dương cũ. Dự án được nâng cấp lên 10-14 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang 60m, trong đó, 3.5km được xây đường trên cao ở giữa tuyến.

Dự án nằm trong mạng lưới 10 tuyến đường tốc độ nhanh của TP.HCM, được định hướng theo nguyên tắc ít gián đoạn, ít giao cắt, giúp kết nối thông suốt từ trung tâm ra các cửa ngõ, vành đai và các tuyến cao tốc liên vùng. Riêng trục quốc lộ 13, tuyến đường tốc độ nhanh sẽ được tổ chức kết nối liền mạch từ khu vực ngã tư Hàng Xanh đến vành đai 3 TP.HCM.

Việc nâng cấp và mở rộng quốc lộ 13 là chiến lược hạ tầng, tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ cho diện mạo đô thị và thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM.

Cùng với việc mở rộng đường bộ, TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM), phấn đấu khởi công vào tháng 12/2026. Đồng thời, tuyến metro 3B TP.HCM (Ngã 6 Cộng Hòa – Hiệp Bình Phước) đã hoàn tất thiết kế cơ sở, bàn giao ranh giới quy hoạch, dự kiến khởi công vào Quý IV/2026 . Hai tuyến này kết hợp với quốc lộ 13, tạo nên trục giao thông công cộng liên kết hai trung tâm đô thị lớn nhất khu vực. Sự xuất hiện của các nhà ga metro sẽ là hạt nhân hình thành các khu đô thị mới, trung tâm thương mại và dịch vụ hiện đại, nâng cao chất lượng sống và diện mạo đô thị.

“Trang mới” cho diện mạo phía Đông

Có thể thấy, việc nâng cấp và mở rộng quốc lộ 13 không chỉ là một dự án dân sinh đơn thuần, mà là chiến lược “khơi thông mạch máu ” hạ tầng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho diện mạo đô thị và thị trường bất động sản phía Đông TP.HCM. Việc “lột xác” trục đường thành một đại lộ thênh thang rộng 60m, kết hợp ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan cây xanh, sẽ biến nơi đây thành một trục trung tâm thương mại - dịch vụ sầm uất. Đây cũng là bước đi mang tính nền tảng để hiện thực hóa mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), kết nối đồng bộ dòng người và dòng hàng giữa đầu tàu kinh tế TP.HCM với thủ phủ công nghiệp Bình Dương cũ.

Ghi nhận cho thấy, các dự án bất động sản có vị trí liền kề quốc lộ 13 được hưởng lợi rõ nét từ thông tin từ mở rộng tuyến hạ tầng trọng điểm này với sự đổ bộ của loạt nguồn cung như: The Emerald Boulevard, Setia Edenia, Monrei SaiGon, The Rivana, Canary Heights, La Pura, The Glory, Landmark Bình Dương,…Việc xóa bỏ rào cản về khoảng cách và thời gian di chuyển sẽ kích hoạt chu kỳ tái định giá cho toàn bộ quỹ đất dọc tuyến, thiết lập mặt bằng giá mới. Trong tương lai gần, trục dọc lộ giới này sẽ hình thành nên chuỗi phức hợp căn hộ cao cấp, tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại hiện đại, biến khu vực Đông Bắc TP.HCM thành tâm điểm an cư lẫn đầu tư tiềm năng.

Theo chuyên gia CBRE, khi không gian đô thị được mở rộng, người mua nhà và nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn hơn, với mức giá phù hợp với khả năng tài chính.

Chia sẻ mới đây, bà Dương Thùy Dung – Giám đốc điều hành CBRE cho hay, trong nửa đầu năm 2026, sau quá trình mở rộng địa giới hành chính, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM đã có sự thay đổi rõ rệt. Khu vực Bình Dương (cũ) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc dẫn dắt nguồn cung. Điều này cho thấy khi không gian đô thị được mở rộng, người mua nhà và nhà đầu tư có thêm nhiều lựa chọn hơn, không chỉ về số lượng sản phẩm mà còn về mức giá phù hợp với khả năng tài chính.

Nhận định về tiềm năng của quốc lộ 13, ông Đinh Minh Tuấn – Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho rằng, tuyến hạ tầng này đi qua một không gian đô thị rất lớn, kết nối trực tiếp khu Đông Bắc TP.HCM với khu trung tâm. Dân số liền kề trục quốc lộ 13 khoảng 1,3 triệu người, tạo ra một nền nhu cầu nhà ở rất lớn. Cùng với đó, dự án nằm trong không gian TP.HCM mới đang đứng trước một giai đoạn nâng cấp mạnh về hạ tầng, từ mở rộng tuyến đường, tăng năng lực kết nối vùng đến định hướng phát triển metro. Vì thế, ở góc độ an cư, với ngân sách dưới 3 tỷ đồng, lựa chọn một căn hộ trên quốc lộ 13 ở thời điểm hiện tại vẫn là một phương án đáng cân nhắc khi vừa có nhu cầu ở thực, vừa có dư địa phát triển của cả một trục đô thị.