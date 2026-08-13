Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết

Ông Nguyễn Thế Chính - Phó Giám đốc Ban điều hành xây dựng hầm chui Ngã năm Phước Kiến cho biết, nhà thầu đang huy động nhân lực gia công cốt thép, sản xuất cọc bê tông cốt thép để chuẩn bị ép cọc tại khu vực hầm hở. “Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để triển khai những phần việc có thể thực hiện được, đồng thời chuẩn bị cho bước ép cọc tại khu vực hầm hở và đẩy nhanh thi công kết cấu hầm hở”, ông Chính nói.