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Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết

| | Bất động sản

Dự án hầm chui Ngã năm Phước Kiến (phường Thủ Dầu Một, TP. HCM) trên quốc lộ 13 đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, tranh thủ thời tiết thuận lợi, song vẫn gặp khó do vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

 

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 2.

Dự án hầm chui Ngã năm Phước Kiến, phường Thủ Dầu Một, TP. HCM được khởi công ngày 19/8/2025, là một trong những công trình giao thông quan trọng được triển khai hướng tới Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 3.

Công trình có tổng mức đầu tư 1.050 tỷ đồng, gồm hầm bê tông cốt thép với tĩnh không 5m, vận tốc thiết kế 40km/h. Hầm dài khoảng 630m, trong đó, phần đường dẫn dài 230m, quy mô 4 làn xe. Phần hầm kín rộng 22,4m.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 4.

Ngoài hạng mục hầm chui, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, cây xanh, camera quan sát và chiếu sáng.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 5.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM, sau một năm khởi công, công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 82,6%, trong khi khối lượng thi công đạt khoảng 45,3%. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 6.

Những ngày này, tại công trường, không khí thi công diễn ra khá khẩn trương. Ở những khu vực đã được bàn giao mặt bằng, máy móc liên tục hoạt động. Công nhân tập trung gia công, hàn thép, đúc bê tông và chuẩn bị các cấu kiện phục vụ những hạng mục tiếp theo.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 7.

Thời tiết bước vào mùa mưa khiến việc thi công gặp thêm nhiều khó khăn. Vì vậy, các nhà thầu phải tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để tổ chức thi công, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 8.

Ngã năm Phước Kiến từng được xem là một trong những nút giao phức tạp của Bình Dương trước khi sáp nhập. Đây là khu vực tập trung đông dân cư, đồng thời có nhiều tuyến đường giao cắt với lưu lượng phương tiện lớn.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Thế Chính - Phó Giám đốc Ban điều hành xây dựng hầm chui Ngã năm Phước Kiến cho biết, nhà thầu đang huy động nhân lực gia công cốt thép, sản xuất cọc bê tông cốt thép để chuẩn bị ép cọc tại khu vực hầm hở. “Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để triển khai những phần việc có thể thực hiện được, đồng thời chuẩn bị cho bước ép cọc tại khu vực hầm hở và đẩy nhanh thi công kết cấu hầm hở”, ông Chính nói.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 10.
Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 11.
Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 12.

Tuy nhiên, theo ông Chính, tiến độ công trình vẫn chịu ảnh hưởng do một số khu vực chưa được bàn giao mặt bằng, đặc biệt là những vị trí liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật. “Do còn vướng mặt bằng, nhất là hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nên tiến độ chưa đạt như kỳ vọng”.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 13.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. HCM, việc đẩy nhanh các hạng mục đã có mặt bằng là một trong những giải pháp nhằm kiểm soát tiến độ chung của dự án.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 14.

Khi hoàn thành, hầm chui ngã năm Phước Kiến được kỳ vọng sẽ tổ chức lại dòng phương tiện qua nút giao, giảm các điểm xung đột và ùn ứ, đồng thời nâng khả năng lưu thông trên quốc lộ 13.

Toàn cảnh hầm chui 1.050 tỷ đồng ở quốc lộ 13 chạy đua với thời tiết - Ảnh 15.

Đây cũng là một trong những công trình được kỳ vọng góp phần cải thiện hạ tầng giao thông trên tuyến quốc lộ 13, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn và đóng vai trò kết nối quan trọng giữa TP. HCM với khu vực phía Bắc thành phố.

Theo Nguyễn Tiến

Tiền phong

Từ Khóa:
tuyến đường

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