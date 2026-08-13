Tin mới nhất vụ nhà thầu thi công sai thiết kế tại dự án gần 800 tỷ đồng

Chiều 12/8, trao đổi với Báo Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực Hà Tĩnh cho biết, Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh đã hoàn thành việc khắc phục thi công tại đoạn tuyến đường Trần Phú (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), đồng thời hoàn trả mặt bằng cho các hộ dân để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Theo đại diện chủ đầu tư, 10 cấu kiện rãnh thoát nước được yêu cầu tháo dỡ trước đó đã được nhà thầu xử lý, thi công lại theo yêu cầu kỹ thuật. Sau khi hoàn thành, đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

“Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát bổ sung nhân sự, tăng cường bám sát hiện trường để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công”, đại diện chủ đầu tư nói.

Đơn vị thi công tháo dỡ cấu kiện, thi công lại.

Ngoài lực lượng giám sát, chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng kỹ thuật trong quá trình thi công. Người dân tại khu vực có thể phản ánh, giám sát để cùng phát hiện những bất cập nếu có.

Trước đó, Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Phát hiện nhà thầu dùng vật liệu lót sai thiết kế tại dự án gần 800 tỷ đồng”, phản ánh việc thi công hệ thống cống thoát nước trên đường Trần Phú thuộc gói thầu xây lắp số 4, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê.

Khu vực được phản ánh thuộc Gói thầu xây lắp số 4 của Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, do Công ty Cổ phần Xây dựng 68 Hà Tĩnh thi công. Gói thầu có giá trị khoảng 16 tỷ đồng, gồm các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống rãnh thoát nước và vỉa hè.

Theo biên bản hiện trường lập ngày 4/8, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu xác định một số vị trí thi công khi hố móng còn bùn, nước; lớp lót dưới đáy mương chưa đúng yêu cầu thiết kế. Cụ thể, nhà thầu chủ yếu tận dụng đá, gạch vỡ để lót nền, trong khi hồ sơ thiết kế yêu cầu lớp đá dăm đệm dày 10cm.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tháo dỡ 10 cấu kiện đã lắp đặt, tập kết vật liệu đúng thiết kế, bơm sạch nước và bùn trong hố móng trước khi thi công lại.

Khu vực khi thi công xong đã hoàn trả mặt bằng để tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại.

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt năm 2020 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 709 tỷ đồng. Sau đó, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư lên hơn 781 tỷ đồng. Dự án gồm nhiều hạng mục như cải tạo hồ Bình Sơn; cải tạo, nạo vét các tuyến kênh thoát nước; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải; cải tạo, nâng cấp đường Trần Phú, đường vượt lũ...