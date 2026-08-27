Vùng đất “đệ nhất danh trà” tìm chủ cho 2 dự án khu đô thị rộng hơn 250ha, tổng vốn gần 13.000 tỷ đồng tại khu vực hồ nước có đến 54 đảo và bán đảo

Hồ Ghềnh Chè có diện tích mặt nước rộng khoảng 80 ha.

UBND xã Tân Cương (Thái Nguyên) có thông báo mời thầu dự án Khu phức hợp đô thị sinh thái, thể thao hồ Ghềnh Chè. Dự án có tổng vốn đầu tư 6.746 tỷ đồng, quy mô khoảng 229,78ha, thực hiện tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin công bố, dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích đất. Các hạng mục công trình kiến trúc gồm nhà ở thấp tầng, đất thương mại dịch vụ, đất du lịch.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất hoặc cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự kiến 60 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự kiến từ quý III/2026.

Cũng tại xã Tân Cương, dự án Khu đô thị sinh thái hồ Ghềnh Chè có tổng vốn đầu tư 6.097 tỷ đồng, diện tích khoảng 26ha cũng đấu thầu rộng rãi tìm chủ đầu tư.

Dự án được định hướng xây dựng khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết hợp các tiện ích đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng đa chức năng.

Đất thương mại dịch vụ có diện tích khoảng 7,22ha, gồm đất du lịch và đất hỗn hợp thương mại dịch vụ. Các công trình tại đây có tầng cao 3 tầng, mật độ xây dựng từ 40% đến 60%.

Dự án còn có hạng mục cải tạo, sửa chữa đập hồ Ghềnh Chè nhằm bảo đảm quy trình vận hành công trình hồ Ghềnh Chè. Nhà đầu tư cũng phải xây dựng 1 nhà máy cấp nước tại ô đất hạ tầng kỹ thuật I.HT-02, diện tích khoảng 7.400m², công suất thiết kế 8.500m³/ngày đêm.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ thực hiện dự kiến 60 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất. Dự án được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, dự kiến bắt đầu từ quý III/2026.

Trước đó, hồi tháng 4/2026, UBND xã Tân Cương tổ chức Hội nghị thẩm định Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu đô thị sinh thái thể thao hồ Ghềnh Chè. Theo đó, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch phân khu có diện tích khoảng 494,85ha, quy mô dân số thường trú khoảng 22.570 người. Khu vực này được định hướng phát triển đô thị sinh thái gắn với cảnh quan hồ, môi trường tự nhiên, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và các hoạt động thể thao ngoài trời.

Hồ Ghềnh Chè có diện tích mặt nước rộng khoảng 80 ha. Trong quần thể hồ có 54 đảo và bán đảo. Người dân sống ven hồ thuộc các dân tộc Tày, Nùng, Sán Dìu và Kinh…



