Thành phố giàu nhất miền Bắc dự kiến đón thêm gần 20.000 căn hộ, biệt thự và nhà liền kề ngay trong năm nay

Savills vừa đưa ra nhận định về thị trường nhà ở Hà Nội. Theo nghiên cứu của đơn vị này, nguồn cung nhà ở tại Thủ đô được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong thời gian tới, nhờ sự tham gia của các đại đô thị mới cùng các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường.

Ở phân khúc căn hộ, Savills dự kiến 22 dự án mới sẽ mở bán trong thời gian còn lại của năm, cung cấp khoảng 13.700 căn ra thị trường.

Trong khi đó, nguồn cung biệt thự và nhà liền kề cũng được đánh giá tích cực khi đến từ cả các dự án hiện hữu và dự án mới. Đơn vị này dự báo gần 6.000 căn sẽ được mở bán trong phần còn lại của năm 2026, tiếp theo là khoảng 28.000 căn trong giai đoạn 2027-2029.

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, cho biết thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp khi các yếu tố ngắn hạn và dài hạn cùng tác động đến quyết định của người mua.

Trong ngắn hạn, theo Savills, khả năng chi trả vẫn là thách thức lớn nhất khi mặt bằng giá nhà ở duy trì ở mức cao, trong bối cảnh nguồn cung vừa túi tiền còn hạn chế. Điều này khiến thanh khoản trên thị trường căn hộ và nhà ở thấp tầng có xu hướng chậm lại so với giai đoạn trước.

Bên cạnh lãi suất và tín dụng, việc hàng loạt quy hoạch và dự án hạ tầng lớn được công bố cũng khiến người mua thận trọng hơn. Nhiều người dành thêm thời gian đánh giá những thay đổi về kết nối và tiềm năng phát triển của từng khu vực trước khi đưa ra quyết định.

Về dài hạn, chuyên gia Savills cho rằng thị trường đang hình thành những nền tảng tích cực cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Quy hoạch Thủ đô, quá trình mở rộng không gian đô thị cùng việc đẩy nhanh triển khai các tuyến vành đai, cầu và hệ thống giao thông kết nối đang tạo điều kiện để Hà Nội phát triển theo mô hình đa cực, mở rộng ra nhiều khu vực ngoài trung tâm.

Savills nhận định khi hạ tầng được hoàn thiện, quỹ đất phát triển cũng sẽ được mở rộng, tạo cơ hội hình thành các khu đô thị quy mô lớn với cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn, thay vì tập trung chủ yếu tại các khu vực lõi như trước đây.

Đồng thời, sự quan tâm ngày càng lớn đối với nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền và đặc biệt là nhà ở cho thuê được kỳ vọng giúp thị trường đáp ứng tốt hơn nhu cầu ở thực của người dân.

Theo bà Hằng, việc mở rộng quỹ đất, triển khai các dự án quy mô lớn và định hướng tín dụng riêng cho các phân khúc này có thể tạo thêm nguồn cung cho những nhóm đối tượng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở.

Trong tương lai, các mô hình phát triển tích hợp giữa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu dân cư, đồng thời góp phần hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở Hà Nội.