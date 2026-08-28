Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo nóng vụ khai thác cát trái phép trên sông Trà Bồng

Ngày 28/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Bồng.

Theo văn bản, ngày 24/8/2026, các cơ quan thông tin đại chúng phản ánh tại khu vực sông Trà Bồng, đoạn giáp ranh giữa xã Trà Bồng và xã Đông Trà Bồng, xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển cát trái phép. Hoạt động này diễn ra cả ngày lẫn đêm, tồn tại trong thời gian dài. Chính quyền địa phương đã xử lý nhưng chưa triệt để chấm dứt tình trạng trên.

Ngang nhiên đưa xe tải ra đoạn sông Trà Bồng (xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) để khai thác cát trái phép. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh; xử lý nghiêm hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8/9/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các xã Trà Bồng, Đông Trà Bồng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên sông Trà Bồng theo quy định và các văn bản chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, cùng các sở, ngành và lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý hiệu quả, nhằm chấm dứt tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực trên. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh (qua Sở NN&MT) trước ngày 5/9/2026.

Các hố, vệt bánh xe do các đối tượng "trộm" cát để lại. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Chủ tịch UBND các xã Trà Bồng và Đông Trà Bồng phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này.

Đối với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, phối hợp, chủ động nắm bắt thông tin, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Báo Tiền Phong có bài phản ánh “Cát tặc ngang nhiên 'rút ruột' sông Trà Bồng”. Theo phản ánh của người dân khu vực giáp ranh giữa xã Trà Bồng và Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) thời gian qua tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra tại nhiều điểm trên sông Trà Bồng.

Hoạt động khai thác cát trái phép ở xã Đông Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra ngay giữa ban ngày. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sau khi báo chí đăng tải, những hố cát đã được san lấp lại nguyên trạng. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Các đối tượng hoạt động cả ngày lẫn đêm, sử dụng xe tải, máy múc và cả máy cày để đưa cát ra khỏi lòng sông. Dọc khu vực bờ sông xuất hiện nhiều dấu vết khai thác, hố sâu do các đối tượng trộm cát để lại. Đáng chú ý, dù chính quyền địa phương cho biết đã kiểm tra, xử lý, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn tái diễn.

Được biết, thời gian qua, tại các cuộc họp liên quan đến công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần yêu cầu siết chặt công tác quản lý, không để xảy ra thất thoát tài nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Địa phương nào để xảy ra khai thác cát trái phép, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản thì phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.