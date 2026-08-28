Thành phố đáng sống nhất Việt Nam rót hơn 10.000 tỷ đồng mở rộng sân bay, hướng tới đón 20 triệu khách/năm

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, chiều 27/8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ công bố triển khai các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Dự án gồm Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và Mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1, với tổng vốn đầu tư hơn 10.106 tỷ đồng. Trong đó, phần mở rộng Nhà ga T1 có tổng vốn đầu tư hơn 9.936 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 8/2027, phần mở rộng hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 1/2029; toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2029.

Sau khi hoàn thành, Nhà ga T1 sẽ đạt công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm, với tổng diện tích sàn khoảng 96.000m2. Hệ thống giao thông tiếp cận và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ cũng được đầu tư đồng bộ.

Song song với việc mở rộng nhà ga, ACV sẽ triển khai Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay giai đoạn 1 với vốn đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Công trình dự kiến bổ sung 6 vị trí đỗ máy bay Code C và đưa vào khai thác trong tháng 7/2027.

Lễ công bố triển khai các dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đà Nẵng).

Theo lãnh đạo ACV, trong quá trình thi công, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hiện hữu của sân bay.

Đáng chú ý, phương án kiến trúc Nhà ga T1 được lựa chọn theo hướng hiện đại, hài hòa với không gian và định hướng phát triển của Đà Nẵng, đồng thời chú trọng yếu tố bản sắc và hình ảnh của thành phố.

Việc nâng công suất nhà ga và mở rộng sân đỗ được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, nâng năng lực khai thác của sân bay, đồng thời tăng khả năng kết nối Đà Nẵng với các thị trường trong nước và quốc tế.

Dự án cũng được xem là một trong những hạng mục hạ tầng quan trọng nhằm phục vụ quá trình mở rộng không gian phát triển và nâng vị thế của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Theo định hướng quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được định hướng đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, công suất khoảng 20 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đủ khả năng khai thác các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, Boeing 787 và Airbus A350.

Đến năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp 4E, công suất hành khách khoảng 20 triệu lượt/năm, trong khi năng lực khai thác hàng hóa được nâng lên khoảng 330.000 tấn/năm.