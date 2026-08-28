The Emerald River Park: An cư bên sông Sài Gòn với chính sách linh hoạt

Vị trí ven sông và hạ tầng tạo dư địa cho giá trị bất động sản

Theo thống kê của CBRE Việt Nam công bố đầu năm, giá căn hộ tại khu vực lõi TP.HCM đã lên khoảng 92 triệu đồng/m². Khoảng cách về giá giữa khu vực trung tâm và các đô thị đang phát triển dần trở thành một trong những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn nơi ở của người mua.

Trong bối cảnh đó, các dự án bên sông tại những khu vực còn dư địa phát triển được chú ý khi đồng thời hội tụ yếu tố cảnh quan, quỹ đất và khả năng hưởng lợi từ tốc độ hoàn thiện hạ tầng. Thay vì chỉ tập trung vào khoảng cách đến trung tâm, người mua có xu hướng cân nhắc tổng thể giữa vị trí, chất lượng môi trường sống và mức vốn cần bỏ ra để sở hữu.

Đáng chú ý, nguồn cung bất động sản đang có xu hướng tập trung dọc các trục hạ tầng lớn, trong đó khu vực Đông Bắc TP.HCM đang hình thành một hành lang phát triển mới. Riêng khu vực Quốc lộ 13 đã ghi nhận hơn 11.000 sản phẩm đang được triển khai. Động lực này được kỳ vọng tiếp tục gia tăng khi Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh giới Bình Dương cũ dự kiến được mở rộng lên 60 m, quy mô 10 - 14 làn xe tùy đoạn, dự kiến khởi công vào dịp Quốc khánh 2/9.

Cùng với Quốc lộ 13, khu vực ven sông Sài Gòn cũng đang đứng trước những thay đổi đáng chú ý về hạ tầng. Tuyến đường ven sông qua khu vực Lái Thiêu, Bình Hòa và Thuận An đang được triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026. Tuyến có chiều dài khoảng 7,4 km, quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 32 m và tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng.

Tọa lạc ngay trên hành lang phát triển năng động này, The Emerald River Park không chỉ hưởng trọn lợi thế bứt phá từ hạ tầng mà còn tạo dấu ấn riêng biệt nhờ vị trí trực diện sông Sài Gòn. Dự án được quy hoạch theo mô hình hệ sinh thái sống phong cách nghỉ dưỡng với cơ cấu sản phẩm đa dạng từ căn hộ studio đến các căn hộ diện tích lớn. Đặc biệt, định hướng bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp giúp cư dân dễ dàng an cư hoặc khai thác cho thuê ngay từ thời điểm nhận nhà.

Thị trường bất động sản TP.HCM đang bước vào giai đoạn người mua cân nhắc nhiều hơn giữa nhu cầu sở hữu và khả năng tài chính thực tế. Trong bối cảnh lãi suất và chi phí vốn trở thành những biến số quan trọng, tiến độ thanh toán, tỷ lệ vốn ban đầu và thời gian phân bổ dòng tiền ngày càng được xem xét song song với giá bán khi đánh giá một sản phẩm bất động sản.

The Emerald River Park tạo sự chú ý trên thị trường khi sở hữu hai yếu tố: vị thế ven sông hữu hạn và phương thức thanh toán linh hoạt, tối ưu dòng tiền.

Chính sách thanh toán linh hoạt, mở rộng khả năng sở hữu

Tọa lạc bên sông Sài Gòn, cơ cấu sản phẩm đa dạng và chính sách thanh toán linh hoạt, The Emerald River Park tiếp cận thị trường từ cả yếu tố vị trí lẫn khả năng sở hữu. Nếu vị trí là một trong những yếu tố quyết định giá trị bất động sản thì cấu trúc thanh toán lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của người mua.

Với mức giá từ 48 triệu đồng/m², The Emerald River Park áp dụng phương án thanh toán 0,5%/tháng, cho phép khách hàng cân đối nghĩa vụ tài chính theo từng giai đoạn thay vì tập trung vốn trong thời gian ngắn. Phương thức này phù hợp với những khách hàng có nguồn thu nhập ổn định và kế hoạch tích lũy dài hạn.

Bên cạnh đó, dự án áp dụng chính sách đàm phán tiến độ thanh toán theo từng trường hợp, tạo thêm dư địa để khách hàng chủ động sắp xếp nguồn vốn. Với người mua sử dụng đòn bẩy tài chính, chính sách hỗ trợ 100% lãi suất trong 18 hoặc 24 tháng giúp giảm chi phí vốn trong giai đoạn đầu của quá trình sở hữu.

Khi đặt 48 triệu đồng/m², 0,5%/tháng và 18 - 24 tháng trong cùng một cấu trúc, một bài toán đã được giải khi giảm áp lực vốn ban đầu và mở rộng khả năng chủ động tài chính trong hành trình sở hữu của khách hàng. Đây là điểm ngày càng có ý nghĩa khi thị trường bước vào giai đoạn người mua thận trọng hơn với đòn bẩy tài chính.

Một sản phẩm có giá bán phù hợp và phương án thanh toán hợp lý như The Emerald River Park tạo ra khả năng tiếp cận khác biệt.

Không chỉ tập trung vào bài toán tài chính, The Emerald River Park còn bổ sung những giá trị hướng đến đời sống gia đình trong chương trình "Nhà sang quà xịn - Trọn mùa Vu Lan". Theo đó, khách hàng lựa chọn sản phẩm tại The Emerald River Park sẽ được dành tặng gói chăm sóc sức khỏe 5 năm tại CarePlus Việt Nam, có thể sử dụng cho bản thân hoặc dành tặng cha mẹ. Với thời gian đồng hành kéo dài, món quà được định vị như một giá trị thiết thực gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Tinh thần chăm lo và sẻ chia cũng được mở rộng từ phạm vi gia đình đến cộng đồng thông qua chương trình "Trao gửi yêu thương" với mục tiêu góp phần trao 20.000 suất ăn yêu thương. Nếu gói chăm sóc sức khỏe hướng đến sự an tâm của mỗi gia đình, hoạt động cộng đồng đưa giá trị ấy đi xa hơn, tạo thêm một lớp ý nghĩa cho hành trình an cư trong mùa Vu Lan.