Gần 895ha đất tại TPHCM sẽ bị thu hồi để triển khai 58 công trình, dự án

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 27/8, HĐND thành phố đã thông qua danh mục 58 công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi gần 895ha. Trong đó, 44 công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước có diện tích thu hồi 44,66ha; 14 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách có tổng diện tích thu hồi hơn 850ha.

Trong nhóm dự án thu hồi đất bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, có tới 36 dự án giao thông với tổng diện tích đất thu hồi 40,8ha.

Ngoài ra, danh mục còn có 2 dự án xây dựng công trình thủy lợi, diện tích thu hồi 0,92ha; 3 dự án xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng với diện tích 2,24ha.

Các dự án còn lại gồm 1 dự án xây dựng trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước; 1 dự án xây dựng cơ sở y tế và 1 dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Tính chung, nhóm 44 dự án sử dụng ngân sách Nhà nước có diện tích đất thu hồi 44,66ha.

Đáng chú ý, phần lớn diện tích đất nằm trong danh mục thu hồi lần này thuộc 14 công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước, với tổng diện tích hơn 850ha.

Trong số này có 1 dự án xây dựng công trình giao thông với diện tích thu hồi 97,54ha; 1 dự án xây dựng công trình cấp nước, thoát nước với diện tích 1,51ha.

Nhóm dự án năng lượng gồm 5 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi 11,38ha. Bên cạnh đó là 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang với tổng diện tích 5,6ha.

Danh mục cũng bao gồm 1 dự án khai thác khoáng sản đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép, với diện tích đất thu hồi 25ha.

Đặc biệt, 4 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở và dự án khu dân cư nông thôn có tổng diện tích đất thu hồi hơn 709ha.

Như vậy, bên cạnh hàng loạt dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách, danh mục thu hồi đất được HĐND TPHCM thông qua còn mở ra quỹ đất lớn để triển khai các dự án đô thị, khu dân cư, năng lượng, nhà ở xã hội và hạ tầng thiết yếu.

Việc thông qua danh mục là cơ sở để thành phố triển khai các thủ tục thu hồi đất đối với từng công trình, dự án theo quy định, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.