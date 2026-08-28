Legacy 66 ký kết hợp tác chiến lược, khẳng định vị thế trung tâm TP.HCM

Bước chạy đà chiến lược cho thị trường căn hộ trung tâm

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản khu vực trung tâm TP.HCM, đặc biệt là khu vực lõi Chợ Lớn, Quận 5 ngày càng khan hiếm, sự kiện ký kết hợp tác chiến lược của Legacy 66 đã thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư. Dự án mang đến điểm tựa an tâm cho khách hàng nhờ tiến độ xây dựng vượt trội khi đã cất nóc và sẵn sàng đi vào giai đoạn hoàn thiện dự kiến trong Quý 2/ 2027.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Nguyễn Công Tạo – Đại diện Chủ đầu tư Tân Thành chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ xây dựng những công trình đơn thuần, mà theo đuổi triết lý kiến tạo nên những giá trị bền vững và trường tồn. Legacy 66 không đơn thuần là một tổ hợp căn hộ, mà là một "di sản" đặc biệt được kết tinh từ tâm huyết, tiêu chuẩn hoàn thiện khắt khe và tầm nhìn chiến lược dài hạn."

Sự kiện trở nên bùng nổ với loạt nghi thức ký kết hợp tác mang tính chiến lược, hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp toàn diện cho những chủ nhân tương lai.

Legacy 66 ký kết hợp tác với 3 ngân hàng lớn đồng hành tại sự kiện (Vietcombank, MB Bank và Vietin Bank)

Ở khía cạnh tài chính, sự bắt tay cùng 3 "ông lớn" ngân hàng gồm Vietcombank, VietinBank và MB Bank không chỉ đóng vai trò như một bảo chứng vững chắc cho tính minh bạch pháp lý, mà còn mở ra các gói tài chính ưu đãi cùng phương thức thanh toán giãn tiến độ. Giải pháp này giúp tối ưu hóa dòng tiền cho giới đầu tư tích sản, đồng thời tiếp sức cho tệp khách hàng trẻ thành đạt dễ dàng sở hữu bất động sản trung tâm.

Hệ thống đại lý chiến lược phân phối dự án Legacy 66

Song song đó, sức nóng của Legacy 66 tiếp tục được lan tỏa nhờ sự đồng hành của hệ thống đại lý chiến lược phân phối uy tín trên thị trường, bao gồm: Phú Hoàng Land (liên minh bao gồm SGroup, Won Holding, Miền Nam Land, Era Sol), T&A, IQI, HomeZy , Westland, Seal Property, DT Home Invest, SI Property, Lộc Phát Hưng & Bách Khoa Land , Richmond , TPI Prime, KGC. Với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và am hiểu sâu sắc thị trường, liên minh phân phối này sẽ là cánh tay nối dài hiệu quả, đưa những giá trị thực của dự án tiếp cận nhanh chóng đến cộng đồng cư dân tinh hoa.

Sự bắt tay chiến lược từ các đối tác uy tín, Legacy 66 ký kết cùng T&A - một trong 3 đại lý chiến lược hợp tác phân phối dự án

Legacy 66: Lợi thế bất động sản "Tâm mạch di sản"

Tọa lạc tại tọa độ số 66 Tân Thành, Legacy 66 sở hữu vị thế khi nằm tại giao điểm kết nối hạ tầng tương lai tuyến Metro 3A và tổ hợp Wellness Hub cao cấp. Dự án được bao bọc bởi hệ thống y tế, giáo dục đầu ngành, đồng thời sở hữu chuỗi tiện ích nội khu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu như: Hồ bơi nước ấm công nghệ muối khoáng, phòng xông hơi đá muối Himalaya, hệ thống Gym & Yoga...

Đặc biệt, dự án được tư vấn và quản lý vận hành bởi Savills Vietnam . Quy trình dịch vụ chuyên nghiệp chuẩn quốc tế từ Savills được kỳ vọng sẽ nâng tầm trải nghiệm sống Wellness, mang lại giá trị tài sản bền vững cho cư dân .

Dự án Legacy 66 tọa lạc tại 66 Tân Thành, Phường Chợ Lớn

Sự hợp lực giữa CĐT Tân Thành, Đơn vị tư vấn chiến lược Vietcomreal cùng hệ thống đối tác phân phối - tài chính - vận hành quốc tế đã tạo nên một nền tảng vững chắc. Đây chính là đòn bẩy quan trọng giúp Legacy 66 khẳng định vị thế "hầm trú ẩn" tài sản an toàn và thiết lập chuẩn mực sống mới tại trung tâm Sài Gòn.