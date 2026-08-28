Cục Thuế cảnh báo 'nóng' tình trạng nha khoa, thẩm mỹ viện trốn thuế

Cục Thuế đã ban hành văn bản Số: 3364/CT-KTr gửi thuế tỉnh, thành phố về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.

Cục Thuế cho biết, thời gian qua, hoạt động kinh doanh mang tính chất đặc thù thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế, ảnh hưởng đến tính minh bạch tài chính, quyền lợi, sức khỏe của người dân và nguồn thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế nhận thấy các hoạt động kinh doanh trên có khả năng tiềm ẩn rủi ro phát sinh một số hành vi vi phạm pháp luật về thuế như: không lập hóa đơn GTGT khi cung cấp dịch vụ; sử dụng vật tư, hàng hóa không rõ nguồn gốc, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp nhằm hợp thức hóa chi phí.

Ngoài ra, còn có hành vi như thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá nhưng không minh bạch về giá tính thuế; dòng tiền không được ghi nhận đầy đủ; Thanh toán dùng tiền mặt; cung cấp hàng hóa không lập hóa đơn, ghi nhận thiếu doanh thu; đăng ký pháp nhân kinh doanh, kê khai nộp thuế không rõ ràng, thông tin sai lệch nhằm trốn tránh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế với NSNN.

Cục Thuế yêu cầu thuế địa phương cần xác định danh sách người nộp thuế có nghi vấn gian lận về thuế khi có các dấu hiệu rủi ro như: tỷ lệ doanh thu khai báo thấp bất thường so với quy mô hoạt động (trong đó: quy mô hoạt động được thể hiện qua các tiêu chí như: Doanh thu thực tế và doanh thu kê khai, Quy mô đầu tư (trang thiết bị, cơ sở vật chất), Số lượng bác sỹ, nhân viên, Chi phí thuê mặt bằng, tiền điện, tiền nước và các chi phí vận hành khác; số lượng hóa đơn phát hành thấp.

Xác định các cơ sở ghi nhận doanh thu tiền mặt lớn hoặc ưu tiên phương thức thanh toán bằng tiền mặt; Chi phí vật tư y tế không tương xứng với doanh thu; Có dấu hiệu hợp thức hóa chứng từ, hóa đơn đầu vào; Hoạt động quảng cáo, khuyến mãi vượt mức bình thường.

Cục Thuế cũng yêu cầu giám sát, kiểm tra trọng điểm đối với người nộp thuế có nghi vấn gian lận về thuế.

Cụ thể, việc giám sát, kiểm tra cần chú trọng các nội dung về: Lập và xuất hóa đơn khi hoàn thành cung cấp dịch vụ; Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí; Sử dụng hóa đơn từ các đối tượng người nộp thuế có rủi ro cao về thuế; Đối chiếu dữ liệu từ các nguồn (ngân hàng, thanh toán điện tử, dữ liệu quản lý thuế...) để xác định dòng tiền, doanh thu thực tế.

Ngoài ra, cơ quan thuế giám sát, nắm bắt thông tin về các hình thức thu tiền không chính thức, tiền mặt nhưng không kê khai, không thực hiện nghĩa vụ thuế; Đánh giá việc thực hiện, tuân thủ các quy định về khuyến mãi; khai báo và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của nhân viên, cộng tác viên của các cơ sở kinh doanh nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ.