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Từ ngày mai, tất cả người dân Hà Nội và người đến Thủ đô đều được miễn phí hai dịch vụ trong 5 ngày

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ ngày mai, tất cả người dân Hà Nội và người đến Thủ đô đều được miễn phí hai dịch vụ trong 5 ngày

Từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026 (trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9), hành khách sử dụng 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội sẽ được miễn tiền vé.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP. Hà Nội cho biết, UBND TP. Hà Nội đã có Văn bản chấp thuận chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá (xe buýt và đường sắt đô thị) cho nhân dân và du khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2026 theo đề xuất của Sở Xây dựng,

Chính sách miễn vé được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố về chủ trương miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt của đất nước và của TP. Hà Nội.

Cụ thể, phạm vi áp dụng gồm 128 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy (đoạn trên cao). Tất cả hành khách sử dụng dịch vụ trên các tuyến này trong thời gian nêu trên đều được miễn tiền vé.

Đối với xe buýt, hành khách đi vé lượt được phát vé từ thiết bị bán vé trên xe, máy POS cầm tay hoặc mua vé lượt qua ứng dụng "ThevegiaothongHN" và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé mà không phải trả tiền. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, hành khách được phát vé giấy dự phòng.

(Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội)

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé lượt từ thiết bị bán vé (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy bán vé hoặc mua vé lượt trên các app "Hà Nội Metro", thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống vé (trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố thực hiện phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách) mà không phải trả tiền vé.

Đối với hành khách sử dụng vé tháng hoặc được miễn tiền vé sử dụng thẻ miễn phí hoặc căn cước công dân thực hiện chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặ tại cửa lên khi tham gia dịch vụ.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai, bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đi lại trong dịp lễ. Thành phố đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ xe buýt và khu vực nhà ga đường sắt đô thị.

Ngọc Khánh

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