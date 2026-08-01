Bao nhiêu năm nữa kinh tế Việt Nam vượt Thái Lan?

Việt Nam đang tiến gần tới việc vượt qua các nền kinh tế láng giềng, trong đó có Thái Lan về quy mô GDP. Năm 2025, GDP Việt Nam đạt khoảng 514,7 tỷ USD, trong khi Thái Lan đạt 577 tỷ USD, theo dữ liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới. Việt Nam khi đó tương đương khoảng 89% quy mô nền kinh tế Thái Lan.

Theo World Economic Outlook (WEO) tháng 4/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dự báo Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng kể trong trung hạn, trong khi Thái Lan tiếp tục nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn tại Đông Nam Á. WEO được IMF cập nhật hai lần mỗi năm và cung cấp dự báo cho phần lớn các chỉ tiêu trong khoảng 5 năm tiếp theo.

GDP danh nghĩa của Việt Nam năm 2026 được dự báo đạt khoảng 527 tỷ USD, trong khi Thái Lan ở mức gần 580 tỷ USD. Năm 2027, quy mô hai nền kinh tế lần lượt được dự báo khoảng 557 tỷ USD và 584 tỷ USD. Theo quỹ đạo dự báo của IMF, hai nền kinh tế sẽ đổi vị trí vào khoảng năm 2029, khi Việt Nam đạt 631 tỷ USD và Thái Lan ở mức 624 tỷ USD.

Mốc 2029 là một điểm dự báo trên quỹ đạo hiện tại, chứ không phải một thời điểm chắc chắn. IMF cũng cập nhật WEO định kỳ hai lần mỗi năm, đồng nghĩa các dự báo có thể thay đổi khi triển vọng tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá thay đổi.

Đây là một thay đổi lớn so với hai thập niên trước. Năm 2000, GDP Thái Lan cao gấp nhiều lần Việt Nam. Nhưng trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam liên tục cao hơn, trong khi nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng chậm hơn đáng kể. Năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 8%, theo World Bank, so với 2,4% của Thái Lan.

Nhưng tăng trưởng nhanh hơn không đồng nghĩa Việt Nam lập tức có GDP tính bằng USD cao hơn. Quy mô GDP danh nghĩa còn chịu ảnh hưởng của lạm phát, dân số và đặc biệt là tỷ giá. Đó là lý do khoảng cách về GDP danh nghĩa vẫn tồn tại dù chênh lệch tăng trưởng giữa hai nước đã khá lớn.

Mặt khác, đây cũng không phải là một dự báo về thời điểm Việt Nam trở nên giàu hơn Thái Lan. GDP và GDP bình quân đầu người là hai thước đo rất khác nhau.

Với hơn 100 triệu người, Việt Nam có quy mô dân số lớn hơn đáng kể so với khoảng 72 triệu người của Thái Lan. World Bank ghi nhận dân số Việt Nam năm 2025 ở mức khoảng 101,6 triệu người, so với 71,6 triệu người của Thái Lan.

Vì vậy, ngay cả khi Việt Nam vượt Thái Lan về tổng GDP, GDP bình quân đầu người của hai nước vẫn còn cách nhau khá xa. Năm 2025, World Bank ghi nhận GDP bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 5.066 USD, trong khi Thái Lan là 8.057 USD.

Cũng cần lưu ý rằng, GDP tính bằng USD cũng có thể thay đổi đáng kể theo tỷ giá. Một đồng nội tệ mạnh lên hoặc yếu đi có thể làm thay đổi thứ hạng của các nền kinh tế mà không phản ánh tương ứng sự thay đổi trong năng lực sản xuất thực tế.﻿

Việc vượt Thái Lan, nếu xảy ra theo dự báo của IMF, sẽ mang ý nghĩa đáng kể về vị thế kinh tế của Việt Nam tại Đông Nam Á. Nhưng khi cột mốc đó đến, câu hỏi lớn hơn sẽ là liệu Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng đủ cao để tiếp tục thu hẹp khoảng cách về thu nhập và năng suất hay không.