Thuế Hà Nội hướng dẫn thủ tục thuế đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội hướng dẫn thủ tục thuế đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện thủ tục thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Thuế thành phố Hà Nội đã xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn thủ tục đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản dưới hình thức trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, giúp NNT thuận tiện tra cứu và thực hiện.

Bộ tài liệu được cung cấp dưới hình thức điện tử thông qua mã QR trên poster hoặc đường link đính kèm, với nội dung hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ sơ và phương thức thực hiện. Qua đó, giúp NNT chủ động tiếp cận thông tin chính thống, hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thuế Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế quét mã QR trên poster hoặc truy cập đường link đính kèm để xem đầy đủ bộ tài liệu hướng dẫn thủ tục đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản.