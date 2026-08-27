Quy định mới liên quan đến giấy phép lái xe, công an yêu cầu người dân cập nhật ngay

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, theo điều 24 (Điều kiện về cơ sở vật chất) của Trung tâm sát hạch lái xe Nghị định số 94/2026/NĐ-CP đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

Bên cạnh đó, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025) cũng quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính thực hiện từ ngày 01/7/2026.

Như vậy, kể từ ngày 1/7/2026, quy trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô sẽ gồm 3 phần độc lập là thi lý thuyết, thi sa hình và thi đường trường thay vì 4 phần như hiện nay.

Giảm 01 giờ học lý thuyết, tăng 01 giờ thực hành lái xe

Bộ Xây dựng tháng 5/2026 đã ban hành Thông tư số 17/2026/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.Một trong những điểm đáng chú ý là Thông tư số 17/2026/TT-BXD điều chỉnh chương trình đào tạo hạng A1 theo hướng giảm 01 giờ học lý thuyết, đồng thời tăng 01 giờ thực hành lái xe.

Theo quy định mới, quãng đường thực hành lái ô tô trên sân tập giảm 50 km, bên cạnh đó, thời gian đào tạo trên sân giảm 7 giờ đối với các hạng B, C1.

Thông tư số 17/2026/TT-BXD bổ sung yêu cầu thời gian lái xe an toàn đối với các trường hợp nâng hạng từ D1, D2 lên CE. Cụ thể, hạng D1 lên CE, D2 lên CE, thời gian lái xe an toàn từ 03 năm trở lên trước khi nâng hạng.

Thay đổi yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp THCS

Về hồ sơ của người học lái xe, đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên các hạng D1, D2 và D, Thông tư số 17/2026/TT-BXD thay thế yêu cầu nộp bằng tốt nghiệp THCS thành "bản sao xác nhận hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên hoặc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên" trong hồ sơ học lái xe.

Thông tư mới cho phép kéo dài thời gian lưu trữ dữ liệu cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (lưu trữ tối thiểu là 50 năm).

Cụ thể, dữ liệu cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ lưu trữ tối thiểu là 50 năm tại Sở Xây dựng. Thời gian lưu trữ dữ liệu tại cơ sở bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ: dữ liệu về bồi dưỡng, kiểm tra bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ lưu trữ tối thiểu là 03 năm; dữ liệu cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ lưu trữ tối thiểu là 50 năm…