Giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam không thể chỉ được đánh giá qua dòng vốn đầu tư và sản lượng sản xuất

Trong bối cảnh Việt Nam đang tận dụng đà tăng trưởng mạnh mẽ của đầu tư và sản xuất để hướng tới một nền kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn và khả năng chống chịu tốt hơn, các doanh nghiệp sẽ ngày càng phải cạnh tranh không chỉ về chi phí và năng lực sản xuất, mà còn về tính minh bạch, uy tín và khả năng đưa ra những quyết định vững vàng trước một môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Đây là một trong những thông điệp trọng tâm được nhấn mạnh tại CRIF Forum Vietnam 2026 - Diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức tại Pan Pacific Hanoi với chủ đề “Empowering Growth with Trusted Data” (Thúc đẩy tăng trưởng với dữ liệu đáng tin cậy). Diễn đàn quy tụ đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tài chính, tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân, cùng thảo luận về cách thức thông tin đáng tin cậy có thể hỗ trợ nâng cao chất lượng ra quyết định trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ứng dụng công nghệ, chuỗi cung ứng và phát triển doanh nghiệp.

Tăng trưởng của Việt Nam trong nhiều năm qua được xây dựng trên nền tảng thế mạnh sản xuất, xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài ổn định. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, trọng tâm đang ngày càng chuyển dịch sang nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, củng cố năng lực doanh nghiệp trong nước và tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ thu hút đầu tư đế củng cố nội lực doanh nghiệp Việt Nam

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Minh Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CRIF D&B Việt Nam, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thông tin đáng tin cậy trong bối cảnh doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và nhà đầu tư đang hoạt động trong một môi trường ngày càng kết nối sâu rộng nhưng cũng nhiều biến động và bất định hơn.

Ông Nguyễn Minh Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH CRIF D&B Việt Nam

“Việt Nam đã tạo dựng một hành trình tăng trưởng đầy ấn tượng và những cơ hội phía trước vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, khi nền kinh tế ngày càng phát triển và trở nên phức tạp hơn, chất lượng của các quyết định sẽ ngày càng phụ thuộc vào chất lượng của thông tin làm nền tảng cho những quyết định đó. Dữ liệu đáng tin cậy giúp doanh nghiệp, các tổ chức tài chính và nhà đầu tư đánh giá rủi ro, nhận diện cơ hội với sự tự tin cao hơn. Niềm tin đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu của nền tảng kinh tế, giúp dòng vốn lưu chuyển, doanh nghiệp thực hiện giao dịch và các doanh nghiệp tự tin tham gia vào thị trường trong nước cũng như quốc tế.”

Từ góc độ quản lý nhà nước, ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính khẳng định “Trong nền kinh tế số, dữ liệu tin cậy đang trở thành một thước đo quan trọng về mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận vốn, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị”, đồng thời Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp và khẳng định Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể luôn khuyến khích và sẵn sàng đồng hành cùng các đối tác trong nước và quốc tế để triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu doanh nghiệp minh bạch, tin cậy và bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, Bộ Tài chính

Trong quá trình tiếp tục hiện đại hóa thị trường tài chính và nâng cao sức hấp dẫn đối với nguồn vốn trong nước và quốc tế, Việt Nam sẽ ngày càng cần chú trọng đến thông tin minh bạch, hạ tầng dữ liệu hiện đại và các thể chế thị trường vững mạnh nhằm xây dựng một môi trường đầu tư, kinh doanh đáng tin cậy.

Một thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh tại diễn đàn là giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam không thể chỉ được đánh giá qua dòng vốn đầu tư và sản lượng sản xuất. Để tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao năng suất, năng lực số, tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, đồng thời có khả năng chứng minh uy tín và năng lực của mình với ngân hàng, nhà đầu tư, khách hàng và các đối tác quốc tế.

Điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đang nỗ lực tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, qua đó tạo điều kiện để ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dữ liệu đáng tin cậy - bệ phóng cho nền kinh tế tương lai

Thông tin doanh nghiệp đáng tin cậy đóng vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi này. Khả năng minh bạch và tiếp cận sâu hơn với thông tin về doanh nghiệp, đối tác, nhà cung cấp và các mối quan hệ thương mại sẽ giúp các tổ chức tài chính tự tin hơn trong phân bổ nguồn vốn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn những đối tác uy tín, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam khẳng định năng lực và vị thế trước thị trường rộng lớn hơn.

Điều này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam. Khi các yêu cầu trong thương mại quốc tế không ngừng thay đổi, doanh nghiệp cần nâng cao khả năng kiểm soát và minh bạch thông tin về nhà cung cấp, đối tác, nguồn gốc hàng hóa cũng như các rủi ro xuyên suốt chuỗi giá trị. Theo đó, minh bạch không còn đơn thuần là yêu cầu trong vận hành hay tuân thủ, mà ngày càng trở thành yếu tố gắn chặt với khả năng tiếp cận thị trường, nguồn vốn, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công nghệ đang mở ra một khía cạnh mới trong quá trình chuyển đổi này. Khi các tổ chức ngày càng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động và quá trình ra quyết định, độ tin cậy của dữ liệu nền tảng càng trở nên quan trọng. Quyết định nhanh hơn không đồng nghĩa với quyết định tốt hơn nếu dữ liệu đầu vào cho các hệ thống AI không đầy đủ, thiếu chính xác hoặc chưa được quản trị hiệu quả. Vì vậy, dữ liệu chất lượng cao, cơ chế quản trị phù hợp, tính minh bạch và sự giám sát của con người là những yếu tố thiết yếu để đảm bảo việc ứng dụng AI một cách có trách nhiệm.

Diễn đàn cũng mở rộng góc nhìn, từ những thành công của Việt Nam với vai trò là trung tâm sản xuất và xuất khẩu, sang những nền tảng cần thiết để xây dựng một nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo. Các thảo luận trong suốt diễn đàn nhấn mạnh tầm quan trọng của nâng cao năng suất, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, củng cố năng lực của doanh nghiệp trong nước và phát huy giá trị của dữ liệu đáng tin cậy trong việc giúp Việt Nam tạo ra giá trị lớn hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh trong một nền kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp.

Xuyên suốt diễn đàn, có một thông điệp chung đã được nhấn mạnh qua các trao đổi và bài tham luận của các diễn giả, đó là giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam sẽ không chỉ phụ thuộc vào khả năng thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất, mà còn đòi hỏi năng lực xây dựng các doanh nghiệp vững mạnh hơn, hệ sinh thái kinh doanh minh bạch hơn và một môi trường nơi thông tin có thể được tin cậy, qua đó giúp các quyết định được đưa ra với sự tự tin cao hơn.

CRIF Forum Vietnam 2026 quy tụ các diễn giả và góc nhìn đa chiều đến từ Bộ Tài chính, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), UK Export Finance, International Finance Corporation (IFC), Dragon Capital Vietnam, Vietcombank Fund Management và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cùng các lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh và dịch vụ chuyên nghiệp.