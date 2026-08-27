Việt Nam-Myanmar phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar - Ảnh: TTXVN

Hai bên kiểm điểm tình hình hợp tác trên các lĩnh vực kể từ Kỳ họp lần thứ 9 (3/2019); khẳng định tính kịp thời của Kỳ họp lần thứ 10 nhằm đưa ra những định hướng cụ thể, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện hai nước thời gian tới.

Vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ song phương, trong đó có việc Đại sứ của hai nước lần lượt trình Quốc thư trong tháng 7/2026, cơ chế Ủy ban hỗn hợp được tổ chức sau một thời gian gián đoạn, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội, các cấp cũng như giữa các địa phương hai nước, đồng thời phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc và gắn bó, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện (2017-2027).

Bày tỏ quyết tâm đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, hai bên nhất trí sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Tiểu ban hỗn hợp thương mại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, thảo luận các biện pháp hợp tác, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều. Hai bên cũng nhất trí phối hợp rà soát các thỏa thuận, cam kết trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hải quan, đầu tư; đơn giản hóa thủ tục cấp phép nhập khẩu, kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng và thông quan và các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, từng bước thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, quân y.

Nhân dịp này, Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm mạng. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Về cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông, Bộ trưởng Min Aung Swe đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar trong lĩnh vực này, góp phần xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông tại Myanmar; chia sẻ Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực trên lĩnh vực có thế mạnh.

Hai bên cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa thể thao, du lịch, tài chính, ngân hàng, thông tin – truyền thông, giáo dục – đào tạo, đã có nhiều thành tựu khả quan song vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh cần khai thác trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước phối hợp với Lào nâng cấp các tuyến đường giao thông nhằm tăng cường kết nối 3 nước và tại khu vực Đông Nam Á lục địa.

Trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông; nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Bộ trưởng Lê Hoài Trung mời đại diện Myanmar dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội năm 2027.

Kết thúc Kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký Biên bản Thoả thuận và nhất trí sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương tại Việt Nam trong năm 2027./.



