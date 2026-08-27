Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam-Myanmar phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 26/8, tại Nay Pyi Taw, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Myanmar. Cùng tham dự Kỳ họp có đại diện của các bộ, ngành hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Swe đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar - Ảnh: TTXVN

Hai bên kiểm điểm tình hình hợp tác trên các lĩnh vực kể từ Kỳ họp lần thứ 9 (3/2019); khẳng định tính kịp thời của Kỳ họp lần thứ 10 nhằm đưa ra những định hướng cụ thể, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện hai nước thời gian tới.

Vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ song phương, trong đó có việc Đại sứ của hai nước lần lượt trình Quốc thư trong tháng 7/2026, cơ chế Ủy ban hỗn hợp được tổ chức sau một thời gian gián đoạn, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội, các cấp cũng như giữa các địa phương hai nước, đồng thời phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, đưa quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc và gắn bó, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện (2017-2027).

Bày tỏ quyết tâm đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, hai bên nhất trí sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Tiểu ban hỗn hợp thương mại để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, thảo luận các biện pháp hợp tác, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều. Hai bên cũng nhất trí phối hợp rà soát các thỏa thuận, cam kết trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hải quan, đầu tư; đơn giản hóa thủ tục cấp phép nhập khẩu, kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng và thông quan và các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm kinh doanh, mở rộng đầu tư, đặc biệt trong những lĩnh vực Myanmar có nhu cầu như viễn thông, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh, từng bước thúc đẩy trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả bom mìn, hỗ trợ nhân đạo, quân y.

Nhân dịp này, Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm mạng. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép các tổ chức, cá nhân lợi dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Về cơ sở hạ tầng thông tin, viễn thông, Bộ trưởng Min Aung Swe đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar trong lĩnh vực này, góp phần xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng viễn thông tại Myanmar; chia sẻ Myanmar quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, đề nghị doanh nghiệp Việt Nam tham gia tích cực trên lĩnh vực có thế mạnh.

Hai bên cho rằng hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa thể thao, du lịch, tài chính, ngân hàng, thông tin – truyền thông, giáo dục – đào tạo, đã có nhiều thành tựu khả quan song vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh cần khai thác trong thời gian tới. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai nước phối hợp với Lào nâng cấp các tuyến đường giao thông nhằm tăng cường kết nối 3 nước và tại khu vực Đông Nam Á lục địa.

Trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông; nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Bộ trưởng Lê Hoài Trung mời đại diện Myanmar dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội năm 2027.

Kết thúc Kỳ họp, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã ký Biên bản Thoả thuận và nhất trí sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương tại Việt Nam trong năm 2027./.


Theo An Lam

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP Việt Nam sẽ đứng thứ bao nhiêu thế giới vào năm 2030? Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ... thì sao?

GDP Việt Nam sẽ đứng thứ bao nhiêu thế giới vào năm 2030? Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ... thì sao? Nổi bật

'Đại công trình' năng lượng của Việt Nam: Gần 1 triệu lượt nhân công, 500 chuyên gia và 600.000 tấn bê tông

'Đại công trình' năng lượng của Việt Nam: Gần 1 triệu lượt nhân công, 500 chuyên gia và 600.000 tấn bê tông Nổi bật

Mỹ phát hiện thế giới có thêm 100 nghìn tấn kho báu mới, Việt Nam nắm một mỏ lớn thứ 2 toàn cầu, hiện làm chủ công nghệ tái chế hiện đại nhất

Mỹ phát hiện thế giới có thêm 100 nghìn tấn kho báu mới, Việt Nam nắm một mỏ lớn thứ 2 toàn cầu, hiện làm chủ công nghệ tái chế hiện đại nhất

15:23 , 27/08/2026
Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, Agribank... trích tiền từ tài khoản của loạt cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách sau

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, Agribank... trích tiền từ tài khoản của loạt cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách sau

14:36 , 27/08/2026
Chính thức khởi công khu công nghiệp hơn 360ha tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương, hứa hẹn tạo việc làm cho 17.000 - 24.000 người

Chính thức khởi công khu công nghiệp hơn 360ha tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương, hứa hẹn tạo việc làm cho 17.000 - 24.000 người

14:35 , 27/08/2026
Mở dư địa tăng trưởng từ những tuyến metro

Mở dư địa tăng trưởng từ những tuyến metro

14:33 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên