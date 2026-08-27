Sân bay Nội Bài dự kiến đón hơn 125.000 lượt khách ngày cao điểm nghỉ lễ 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, dự kiến lượng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài sẽ tăng mạnh.

Theo dự báo, ngày 28/8 sẽ là ngày cao điểm nhất trong đợt nghỉ lễ. Cảng HKQT Nội Bài dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách, tăng 8% so với ngày thường và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng cất, hạ cánh trong ngày cao điểm dự kiến đạt 743 lượt chuyến, tăng 10% so với thường lệ và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Cảng HKQT Nội Bài sẵn sàng các phương án phục vụ lượng hành khách tăng cao trước và trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đáng chú ý, để đáp ứng nhu cầu khai thác tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tăng tham số điều phối slot tại Nội Bài từ 42 lên 44 lượt cất, hạ cánh mỗi giờ, áp dụng trong khung thời gian từ 6h đến 23h55.

Việc tăng năng lực khai thác được kỳ vọng tạo thêm dư địa để các hãng hàng không bố trí chuyến bay, giảm áp lực trong những khung giờ cao điểm và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách.

Để tránh ùn tắc khu vực trước nhà ga, Cảng HKQT Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu tổ chức điều tiết các luồng phương tiện, linh hoạt điều chỉnh phương án theo tình hình thực tế và bố trí rõ các khu vực dừng, đỗ xe.

Bên trong nhà ga, các quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và hệ thống băng chuyền hành lý sẽ được khai thác tối đa công suất. Nhân lực cũng được tăng cường tại những vị trí có nguy cơ xảy ra ùn ứ nhằm hỗ trợ hành khách kịp thời.

Trong dịp cao điểm, hệ thống làm thủ tục bằng sinh trắc học tiếp tục được ưu tiên vận hành thông suốt, với lực lượng kỹ thuật túc trực thường xuyên. Cảng cũng phối hợp bố trí các khu vực xuất nhập cảnh riêng cho công dân Việt Nam, hành khách nước ngoài, phi hành đoàn... nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Cùng với đó, mô hình Phối hợp ra quyết định trong khai thác bay (A-CDM) tiếp tục được triển khai nhằm tối ưu công tác điều hành, nâng cao hiệu quả khai thác và cải thiện chỉ số đúng giờ của các chuyến bay.

Cảng HKQT Nội Bài cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng phục vụ trong toàn bộ thời gian cao điểm, kể cả các chuyến bay sáng sớm hoặc đêm muộn.

Để hành trình thuận lợi, Cảng khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động, sử dụng tài khoản định danh VNeID hoặc các kiosk check-in, kiosk sinh trắc học tại nhà ga để tiết kiệm thời gian.

Hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, quy định về hành lý và các vật phẩm bị cấm hoặc hạn chế mang lên máy bay. Đồng thời, nên chủ động tính toán thời gian di chuyển, có mặt trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa và 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để hoàn tất thủ tục.