Hà Nội chốt nhà đầu tư làm dự án hơn 30.000 tỷ đồng ven Hồ Tây

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án là Công ty TNHH Thành phố Mặt Trời.

Dự án hơn 30.000 tỷ đồng cải tạo giao thông, xây dựng cảnh quan ven Hồ Tây vừa được Hà Nội chốt nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai từ quý III/2026, từng bước hình thành hệ thống giao thông, cảnh quan đồng bộ quanh Hồ Tây. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Tây Hồ, với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 30.151 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư khoảng 4.523 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư; phần vốn huy động hợp pháp khác khoảng 25.629 tỷ đồng.

Hợp đồng dự án được thực hiện theo loại hợp đồng BT, với phương thức thanh toán bằng quỹ đất.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung cải tạo các tuyến đường, thi công xây dựng sàn cảnh quan, triển khai từ quý III/2026 đến quý IV/2028. Trong đó, riêng đoạn Quảng An dự kiến hoàn thành vào quý III/2027.

Giai đoạn 2 sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình, cảnh quan, công viên và các hạng mục theo quy hoạch, thực hiện từ quý I/2027 đến quý IV/2030.

UBND TP Hà Nội cho biết, việc thanh toán hợp đồng BT bằng quỹ đất sẽ được thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt và bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến của quỹ đất thanh toán cũng như phương pháp thanh toán sẽ tiếp tục được rà soát, xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Thành phố yêu cầu nhà đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của hồ sơ; đồng thời bảo đảm tổng vốn, cơ cấu vốn để thực hiện dự án theo đúng cam kết. Nhà đầu tư cũng phải khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, dự án phải bảo đảm ổn định đời sống người dân và sự đồng bộ về hạ tầng. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng được yêu cầu thực hiện hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước và doanh nghiệp.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu không để xảy ra thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm, khiếu kiện đông người hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai dự án.

UBND phường Tây Hồ cùng các đơn vị liên quan được giao khẩn trương tổ chức công tác giải phóng mặt bằng theo quy định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để bảo đảm tiến độ.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội được giao làm đầu mối thương thảo, ký kết và quản lý hợp đồng PPP với nhà đầu tư; đồng thời kiểm tra, giám sát việc huy động và sử dụng vốn, bảo đảm nhà đầu tư bố trí đủ nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ.