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TP Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế xe xăng, dầu từ giữa năm 2027

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ triển khai vùng phát thải thấp, hạn chế xe xăng, dầu từ giữa năm sau.

Các khu vực được triển khai là nơi có chất lượng không khí kém (PM2.5, PM10, AQI cao, không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia), mật độ giao thông cao (ùn tắc mức D - F), mật độ cư dân lớn và có tỷ lệ bao phủ vận tải hành khách công cộng cao. 

TP Hồ Chí Minh dự kiến hạn chế xe xăng, dầu từ giữa năm 2027- Ảnh 1.

Một số khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh được chọn làm vùng phát thải thấp. (Ảnh minh họa - Ảnh: Văn Nhật)

Với các tiêu chí này, vùng phát thải thấp dự kiến sẽ được áp dụng ở khu trung tâm hiện tại và khu vực Thủ Thiêm với ranh giới cầu Sài Gòn. Ranh giới gồm các tuyến cầu Sài Gòn, Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Văn Thánh 2, Thị Nghè 2, Hoàng Sa, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, hầm Sông Sài Gòn, Thủ Thiêm, Trần Quý Kiên, Mai Chí Thọ, Lương Đình Của, Trần Não và cầu Sài Gòn.

Khu vực này có diện tích khoảng 16,6 km2, có hơn 176.200 người, ước tính nồng độ bụi mịn là 0,091 tấn/ngày/km2, với tổng lưu lượng khoảng 685.195 phương tiện/ngày, mức bao phủ vận tải hành khách công cộng 95,91%.

Giai đoạn đầu thời gian áp dụng dự kiến từ ngày 1/7/2027 đến hết ngày 31/12/2028.

Giai đoạn 2 dự kiến áp dụng từ năm 2029, mở rộng thêm ra khu vực tuyến vành đai, bao gồm đường Đỗ Mười, đường Lê Đức Anh, đường Lê Khả Phiêu, đường Nguyễn Văn Linh, đường Võ Chí Công, đường Mai Chí Thọ...

Khu vực có diện tích khoảng 280km2, bụi PM2.5 khoảng 58kg/ngày/km2, tổng lưu lượng khoảng 11,56 triệu phương tiện/ngày, mức bao phủ vận tải hành khách công cộng 87,32%, dân số khoảng 6,17 triệu người.

Theo dự thảo đề án, khoảng hơn 300 camera tích hợp AI được lắp đặt để kiểm soát tự động tại vùng phát thải thấp, có thể nhận diện biển số với dữ liệu đăng ký, đăng kiểm và kiểm định khí thải để xác định phương tiện có đủ điều kiện lưu thông hay không.

Theo Ban Thời sự

VTV

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