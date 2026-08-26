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Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có thông báo mới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

BHXH Việt Nam sẽ cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi liên quan đến chính sách BHYT học sinh, sinh viên; mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi khi khám bệnh, chữa bệnh... tại một chương trình đặc biệt.

BHXH Việt Nam tổ chức chương trình “BHYT học sinh, sinh viên – Hành trang sức khỏe cho năm học mới 2026-2027”

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có thông báo về Chương trình giao lưu trực tuyến “BHYT học sinh, sinh viên - Hành trang sức khỏe cho năm học mới 2026-2027”, được tổ chức vào 8 giờ ngày 4/9 trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Chương trình nhằm cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp kịp thời những thắc mắc của học sinh, sinh viên, phụ huynh, nhà trường và người dân về chính sách BHYT, BHXH trong dịp năm học 2026-2027.

Khách mời tham gia Chương trình là đại diện lãnh đạo và các chuyên gia đến từ các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, gồm: Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Quản lý thu và phát triển người tham gia, Văn phòng BHXH Việt Nam...

Thông qua Chương trình, BHXH Việt Nam sẽ cung cấp thông tin và giải đáp các câu hỏi liên quan đến chính sách BHYT học sinh, sinh viên; mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi khi khám bệnh, chữa bệnh; những điểm mới của chính sách BHYT, Luật BHXH năm 2024 và các nội dung khác được người dân quan tâm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, ngay từ bây giờ, bạn đọc có thể gửi câu hỏi cho Chương trình qua địa chỉ email: lienhe@vss.gov.vn, Fanpage chính thức https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn hoặc các kênh Zalo Official Account của BHXH Việt Nam.

Mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027

Theo BHXH Việt Nam, trong năm học 2026-2027, học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT. Việc nắm rõ mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi được hưởng sẽ giúp học sinh, sinh viên, phụ huynh chủ động tham gia đầy đủ, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe.

Với mức tham chiếu hiện bằng mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng, tổng mức đóng BHYT là 113.850 đồng/tháng, tương đương 1.366.200 đồng/năm. Tuy nhiên, đây không phải toàn bộ số tiền học sinh, sinh viên phải tự đóng.

Cụ thể, Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng, tức 56.925 đồng/tháng, tương đương 683.100 đồng một năm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có thông báo mới- Ảnh 1.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Về phương thức đóng, học sinh, sinh viên có thể lựa chọn đóng định kỳ 3, 6 hoặc 12 tháng. Với phần tự đóng 50%, số tiền tương ứng lần lượt là 170.775 đồng, 341.550 đồng và 683.100 đồng.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, khi tham gia BHYT, học sinh, sinh viên được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý; được quỹ BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng. Bên cạnh đó, người học cũng được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định.

Về nơi đăng ký tham gia, học sinh, sinh viên đăng ký thủ tục tại cơ sở giáo dục/cơ sở giáo dục nghề nghiệp nơi đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn.

Ngoài ra, căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp tác khác, các địa phương có thể quyết định bổ sung thêm mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn cho học sinh, sinh viên.

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Hà Giang

Đời sống & Pháp luật

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