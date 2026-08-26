Đề xuất mới từ "thủ phủ miền Tây" liên quan đến quy hoạch khu lấn biển rộng 132.600ha, tích hợp cảng nước sâu, đô thị và năng lượng

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề xuất xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung khu vực lấn biển và triển khai đồng bộ các công trình, dự án động lực trên địa bàn.

Văn bản được ban hành trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Công văn số 7485/VPCP-CN ngày 30/7/2026 của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo số 12856/BXD-KHTC ngày 14/8/2026 của Bộ Xây dựng.

Đề xuất quy hoạch khu lấn biển rộng khoảng 132.600ha

Theo UBND TP Cần Thơ, dự án đầu tư “Tổ hợp dự án Cảng biển nước sâu, công - nông nghiệp chất lượng cao kết hợp đô thị - du lịch và năng lượng tại thành phố Cần Thơ” có quy mô khoảng 132.600ha.

Đây là tổ hợp tích hợp nhiều ngành, lĩnh vực, gồm cảng biển nước sâu, công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, đô thị, du lịch và năng lượng. Phạm vi thực hiện dự án bao trùm toàn bộ khu vực ven biển của thành phố, liên quan trực tiếp đến khu dân cư, đất sản xuất, đất rừng, vùng nuôi trồng thủy sản, cửa sông, bờ biển, hệ thống hạ tầng và sinh kế của người dân.

Do dự án liên quan đến các yếu tố quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, môi trường và trật tự, an toàn xã hội, UBND TP Cần Thơ xác định việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và Quy hoạch chung khu lấn biển thuộc khu vực có ý nghĩa quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực biển phía Đông Nam TP Cần Thơ được đánh giá có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng và an ninh. Đây cũng là nơi đang được quy hoạch tập trung nhiều công trình, dự án hạ tầng chiến lược của vùng.

Trong đó, thành phố đang khẩn trương nghiên cứu định hướng phát triển Cảng biển Trần Đề gắn với hệ thống giao thông kết nối vùng, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistics và tăng cường khả năng kết nối giữa Cần Thơ với các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Muốn lập đồng thời nhiều cấp độ quy hoạch

Theo UBND TP Cần Thơ, nếu triển khai theo trình tự thông thường, tức chờ hoàn thành Quy hoạch chung rồi mới lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, thời gian sẽ kéo dài.

Điều này có thể khiến thành phố khó bảo đảm tiến độ đối với các công trình, dự án động lực cần hoàn thành trong năm 2027, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình cụ thể hóa Điều chỉnh quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở đó, UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thống nhất phạm vi, quy mô lập Quy hoạch chung khu vực lấn biển khoảng 132.600ha, làm cơ sở mời gọi đầu tư dự án.

Thành phố cũng đề xuất được lập đồng thời Nhiệm vụ quy hoạch và Quy hoạch phân khu song song với quá trình lập Quy hoạch chung. Trường hợp quy hoạch phân khu hoàn thành trước, địa phương kiến nghị được phê duyệt và cập nhật vào Quy hoạch chung để trình cấp có thẩm quyền.

Sau khi Quy hoạch phân khu được phê duyệt, TP Cần Thơ đề nghị được tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị, triển khai các dự án.

UBND thành phố đồng thời kiến nghị giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và TP Cần Thơ thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

“Thủ phủ miền Tây” hướng tới trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Với những lợi thế nổi trội về vị trí địa lý, giao thông và vai trò trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu TP Cần Thơ được mệnh danh là Tây Đô – “thủ phủ miền Tây”.

Trước đó, Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về phát triển kinh tế biển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau sáp nhập, TP Cần Thơ sở hữu đường bờ biển dài khoảng 72km, chiếm 2,21% tổng chiều dài bờ biển cả nước. Thành phố có 6 trong tổng số 103 xã, phường giáp biển, giữ vị trí chiến lược về an ninh, giao thông hàng hải và phát triển kinh tế.

Không gian biển của Cần Thơ có các cửa sông lớn đổ ra Biển Đông như sông Hậu, sông Mỹ Thanh; đồng thời sở hữu hệ sinh thái rừng phòng hộ ven biển phong phú và nguồn lợi thủy sản đa dạng. Đây là những điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững.

Theo định hướng tại Nghị quyết số 19-NQ/TU, đến năm 2030, Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò động lực phát triển và tạo sức lan tỏa cho toàn vùng.

Đến năm 2045, thành phố phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, có vị thế quan trọng trong khu vực; đồng thời là đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển của Đồng bằng sông Cửu Long.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cần Thơ định hướng xây dựng các dự án lấn biển quy mô lớn, phát triển Cảng biển Trần Đề, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, đô thị biển, du lịch sinh thái và năng lượng tái tạo.

Thành phố cũng định hướng hình thành Khu kinh tế Trần Đề tại khu vực ven biển, lấn biển gắn với cảng biển quốc tế Trần Đề, phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.