Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quy hoạch không phải là lời hứa về chức vụ

Quan điểm trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra khi phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản l ý, sáng 26/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuẩn bị đội ngũ cán bộ hôm nay là chuẩn bị năng lực lãnh đạo của Đảng cho những chặng đường phát triển mới.

Nêu rõ công tác cán bộ, không chỉ là bố trí con người vào các chức danh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là công việc trực tiếp liên quan đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, năng lực quản lý, quản trị và kiến tạo phát triển của Nhà nước, chất lượng vận hành của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý có vị trí rất quan trọng.

Nhiều cán bộ trực tiếp tham mưu, điều hành, phối hợp, tổ chức thực hiện ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu.

“ Tốc độ, chất lượng thực thi và khả năng tháo gỡ điểm nghẽn phụ thuộc rất lớn vào năng lực, trách nhiệm của đội ngũ này. Không thể chỉ nhìn cán bộ bằng chức danh dự kiến hay những vị trí đã đi qua ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, cán bộ ở bất kỳ vị trí nào cũng phải gần dân, sát thực tiễn; không chỉ nhìn cuộc sống qua báo cáo và số liệu; phải biết nghe ý kiến khác mình, nghe cả điều không thuận tai; hiểu khó khăn, nhu cầu chính đáng của Nhân dân và những người trực tiếp thực thi chính sách. Uy tín của cán bộ phải được kiểm chứng bằng tác động thực tế của quyết định đối với đời sống Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, quy hoạch là quá trình chuẩn bị, rèn luyện, kiểm chứng và sàng lọc; không phải chuẩn bị “ghế” cho cán bộ lãnh đạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải thống nhất thật sâu sắc rằng được đưa vào quy hoạch mới chỉ là sự ghi nhận của tổ chức đối với triển vọng phát triển của cán bộ tại một thời điểm.

“ Đó không phải lời hứa về chức vụ, không phải quyền đương nhiên được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, càng không phải cơ sở để hình thành tâm lý chờ đến lượt. Triển vọng phải được chứng minh và kiểm chứng liên tục bằng phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước lưu ý nguồn cán bộ phải luôn mở để phát hiện nhân tố mới. Người đã có tên trong quy hoạch vẫn phải phấn đấu, nhận việc khó, chấp hành phân công, luân chuyển, chịu giám sát và sẵn sàng được đưa ra nếu không còn đáp ứng.

Theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn; coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn; không để quan hệ, lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối lựa chọn.

Điều quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào.

Theo đó, người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng; người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục; người chững lại, suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt “có vào, có ra,” “có lên, có xuống” là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi cán bộ cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức. Được giao trọng trách cao hơn thì không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân.

“ Chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì không nản chí, so bì, để tâm tư ảnh hưởng việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa và danh dự của người cán bộ ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ phải biến tiêu chuẩn thành phẩm chất, năng lực và kết quả có thể kiểm chứng. Các quy định của Đảng đã xác định khá đầy đủ tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Vấn đề được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt ra là không để tiêu chuẩn chỉ nằm trên hồ sơ; phải biến tiêu chuẩn thành hành vi lãnh đạo hằng ngày, thành cách sử dụng quyền lực, cách giải quyết công việc, cách xây dựng tập thể và kết quả thực tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát, gốc là bản lĩnh, đạo đức, liêm chính; năng lực cốt lõi là tư duy và tổ chức thực hiện; thước đo cuối cùng là sản phẩm, uy tín, kết quả và sự tín nhiệm trong thực tiễn. Mỗi cán bộ cần giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, cần kiệm, liêm chính, vì lợi ích chung.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ việc quản lý, rèn luyện và sử dụng cán bộ sau quy hoạch. Cán bộ phấn đấu cao hơn thì trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cũng phải cụ thể và cao hơn.

“ Không thể đưa cán bộ vào quy hoạch rồi để tự xoay xở, chờ có vị trí trống mới xem lại hồ sơ ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói và cho rằng quy hoạch chỉ có ý nghĩa khi gắn với một quá trình quản lý, rèn luyện, giao việc, đánh giá và sử dụng liên tục.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải quản lý cán bộ bằng quá trình phát triển thực tế, không chỉ bằng hồ sơ; giao việc khó phải đi với giao đủ thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện cần thiết.

Trong đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý không để người dám nhận việc khó bị bất lợi so với người chọn việc dễ, nhưng cũng không lấy cái khó làm lý do cho yếu kém, thiếu trách nhiệm.

Người đứng đầu, tập thể giới thiệu và cơ quan tham mưu phải chịu trách nhiệm về nhận xét, đánh giá và chất lượng nguồn cán bộ đề xuất.

“ Nguồn quy hoạch phải thật sự mở, động; sử dụng và bảo vệ cán bộ phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và sàng lọc ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng.

Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu không khép kín nguồn trong một cơ quan, ngành, địa phương hay nhóm quan hệ; phải chủ động tìm người có đức, có tài, có khát vọng, có kết quả nổi trội từ cơ sở, địa bàn khó, lĩnh vực mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, dám đổi mới vì lợi ích chung, làm việc có căn cứ, minh bạch và chịu trách nhiệm; nhưng bảo vệ không phải bao che sai phạm, khuyến khích sáng tạo không phải chấp nhận tùy tiện.

Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kiểm soát quyền lực phải xuyên suốt từ phát hiện nguồn, thẩm định, quy hoạch đến bố trí, sử dụng và sàng lọc; kiên quyết ngăn chặn chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, thân quen, lợi ích nhóm, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, rà soát quy định, cơ chế và cách tổ chức thực hiện liên quan đến cán bộ quy hoạch diện Ban Bí thư quản lý.