Cơ quan thuế có thông báo quan trọng về vấn đề tính lại, bù trừ và hoàn trả tiền sử dụng đất, người nộp thuế thuộc trường hợp sau cần chú ý

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 10657/BTC-QLCS ngày 21/7/2026 và UBND TP. Đồng Nai tại Văn bản số 7440/UBND-KTNS ngày 14/8/2026, Thuế TP. Đồng Nai hướng dẫn người nộp thuế các nội dung quan trọng liên quan đến việc xác định, tính lại, bù trừ và hoàn trả tiền sử dụng đất như sau:

Đối tượng và phạm vi được áp dụng tính lại tiền sử dụng đất

Căn cứ khoản 10 Điều 4, điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 và Điều 6, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP:

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở.

Về thời gian có quyết định, theo Thuế TP. Đồng Nai, các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được ban hành từ ngày 01/08/2024 đến trước ngày 01/01/2026.

Về quyền lợi, người sử dụng đất thuộc trường hợp trên được tính lại tiền sử dụng đất theo cơ chế, chính sách mới và xử lý bù trừ chênh lệch giữa số tiền xác định lại và số tiền đã nộp theo thông báo trước đây của cơ quan thuế.

Ảnh: Thuế TP. Đồng Nai

Trình tự thủ tục và thời hạn nộp văn bản đề nghị tính tiền sử dụng đất hoặc tính lại tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân nộp văn bản thể hiện đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất đến bộ phận một cửa liên thông; bộ phận một cửa liên thông cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; chuyển văn bản này đến UBND cấp xã nơi có đất để thực hiện việc xác định hạn mức giao đất ở của thửa đất được lựa chọn để tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất; chuyển thông tin đến cơ quan thuế.

Cơ quan thuế thực hiện việc tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thông báo điều chỉnh thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất; đồng thời gửi thông tin đến UBND cấp xã theo quy định.

Thời hạn nộp văn bản thể hiện đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất chậm nhất trước ngày 01/01/2027.

Thuế TP. Đồng Nai lưu ý, không áp dụng tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất nộp văn bản đề nghị từ ngày 01/01/2027 trở về sau.

Phương thức xử lý bù trừ và hoàn trả tiền chênh lệch (nếu có)

Trong trường hợp số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn số tiền người sử dụng đất đã nộp, Nhà nước sẽ xử lý hoàn trả tiền chênh lệch thừa theo các thứ tự ưu tiên sau:

Thứ nhất, trừ vào nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Số tiền thừa được bù trừ trực tiếp vào các khoản nghĩa vụ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phát sinh.

Thứ hai, trừ vào nghĩa vụ tài chính khác. Trường hợp không phát sinh nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thừa sẽ được khấu trừ vào các khoản nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí hoặc nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thứ ba, hoàn trả bằng tiền. Trường hợp người nộp thuế không còn bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào khác để trừ, cơ quan chức năng sẽ thực hiện hoàn trả bằng tiền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quản lý thuế.

Khuyến nghị đối với người nộp thuế

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Thuế TP. Đồng Nai khuyến nghị hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nêu trên rà soát và thực hiện các nội dung sau:

- Chủ động kiểm tra lại hồ sơ, các chứng từ/thông báo nộp tiền sử dụng đất giai đoạn từ ngày 01/08/2024 đến trước ngày 01/01/2026

- Gửi văn bản đề nghị tính tiền sử dụng đất hoặc tính lại tiền sử dụng đất đến Bộ phận Một cửa UBND xã/phường hoặc cơ quan chức năng địa phương trong thời gian sớm nhất, tránh chờ đến cận thời hạn 31/12/2026 để được hướng dẫn, xử lý kịp thời theo quy định.

Thuế TP. Đồng Nai và các Thuế cơ sở sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường và cơ quan Tài nguyên - Môi trường trong việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Đồng thời, cơ quan Thuế sẽ khẩn trương tiếp nhận, rà soát và giải quyết dứt điểm các hồ sơ đề nghị tính lại tiền sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và UBND thành phố theo đúng quy định.