GDP Việt Nam sẽ đứng thứ bao nhiêu thế giới vào năm 2030? Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ... thì sao?

Dựa trên Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, dự kiến nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng gần 25 nghìn tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, và vượt mốc 150 nghìn tỷ đô la vào năm 2030, với sự tăng trưởng đáng kể đến từ các thị trường mới nổi ở châu Á.

Các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030

Ba nền kinh tế quốc gia lớn nhất vào năm 2030 được dự báo sẽ giữ nguyên như năm 2026. Hoa Kỳ dẫn đầu với 37,7 nghìn tỷ USD, tiếp theo là Trung Quốc với 26 nghìn tỷ USD và Đức ở vị trí thứ ba với 6,2 nghìn tỷ USD.

Tổng cộng, ba nền kinh tế này dự kiến sẽ đóng góp hơn 10 nghìn tỷ USD vào sản lượng kinh tế giai đoạn 2026-2030, dẫn đầu là Trung Quốc.

IMF hiện không có dự báo cho Afghanistan, Bolivia, Cuba, Eritrea, Lebanon, Triều Tiên, Pakistan, Sri Lanka, Syria và Venezuela.

Cuộc đua giành vị trí thứ ba diễn ra vô cùng sít sao. Dự kiến nền kinh tế Đức sẽ đạt 6,178 nghìn tỷ đô la vào năm 2030, so với 6,173 nghìn tỷ USD của Ấn Độ, đứng thứ 4, chênh lệch chỉ 5 tỷ đô la.

Nếu tốc độ tăng trưởng hiện tại tiếp tục, Ấn Độ có thể sớm vượt qua Đức về GDP danh nghĩa. Nếu điều chỉnh theo sức mua tương đương, nền kinh tế Ấn Độ hiện đã lớn gấp khoảng ba lần nền kinh tế Đức.

Sự trỗi dậy của châu Á

Đến năm 2030, châu Á và Trung Đông dự kiến sẽ tạo ra 55,7 nghìn tỷ đô la sản lượng kinh tế, chiếm hơn một phần ba nền kinh tế toàn cầu.

Nhật Bản sẽ là nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực sau Trung Quốc và Ấn Độ, với quy mô 5 nghìn USD, tiếp theo là Hàn Quốc (2,3 nghìn tỷ USD, đứng thứ 15) và Indonesia (2,1 nghìn tỷ USD, đứng thứ 16).

Nền kinh tế Nhật Bản , vốn trì trệ trong thời gian dài, đã chứng kiến sự tăng trưởng chững lại trong những thập kỷ gần đây. Từng là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Nhật Bản đã bị Trung Quốc vượt qua vào năm 2010 và Đức vào năm 2024.

Việt Nam dự kiến sẽ có quy mô kinh tế 668 tỷ USD và đứng thứ 34 thế giới.﻿

Châu Âu: Nền kinh tế cân bằng

Nền kinh tế trị giá 37 nghìn tỷ USD của châu Âu được dự báo sẽ là một trong những nền kinh tế cân bằng nhất thế giới giữa các quốc gia vào năm 2030. Trong khi ở châu Mỹ, chỉ một quốc gia duy nhất - Mỹ - chiếm hơn một nửa nền kinh tế của cả lục địa Bắc và Nam Mỹ.

Dự kiến đến năm 2030, châu Âu sẽ chiếm khoảng 1/5 nền kinh tế toàn cầu. Nếu không có thêm thành viên mới hoặc rút khỏi Liên minh châu Âu, tổng GDP danh nghĩa của các nước này sẽ đạt 26,5 nghìn tỷ USD, dẫn đầu là Đức, Pháp (4 nghìn tỷ USD, đứng thứ 7) và Ý (3 nghìn tỷ USD, đứng thứ 9).

Trong khi đó, Vương quốc Anh (5,1 nghìn tỷ USD, đứng thứ 5) sẽ vẫn là nền kinh tế lớn nhất châu lục ngoài EU, tiếp theo là Nga (2,6 nghìn tỷ USD, đứng thứ 11). Nga nằm trong số ít các nền kinh tế lớn được dự báo sẽ suy giảm trong giai đoạn 2026-2030.