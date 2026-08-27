Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, Agribank... trích tiền từ tài khoản của loạt cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Các cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày (kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định).

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Trong ngày 25/8, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Các trường hợp này gồm cá nhân, hộ kinh doanh có tiền thuế nợ quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp như sau:

Tên người nộp thuếTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chếHiệu lực thi hành
Hộ Kinh Doanh Trần Tuấn AnhNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam15.914.730 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Triệu Thị Thúy HồngNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam17.958.031 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Nguyễn Văn ThànhNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang22.755.819 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Hồ Thị Thanh ThảoNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang10.463.202 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Nguyễn Thị Thanh MaiNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang15.455.004 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Nguyễn Quang NghiêmNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang13.884.211 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Hộ Kinh Doanh Ốc BảoNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang15.530.160 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Nguyễn Ngọc ThanhNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tiền Giang15.840.394 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Nguyễn Ngọc MẫnNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu9.736.778 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Hộ Kinh Doanh Lá CoffeeNgân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Tiền Giang27.060.462 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Dương Thị Kiều DiễmNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang10.236.096 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Đặng Thị HoàngNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang16.246.860 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Nguyễn Hoàng LâmNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang17.822.954 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Nguyễn Thị HạnhNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang42.375.996 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Phan Minh ĐứcNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang30.000.595 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Đoàn Đình LiêmNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang11.743.410 đồng
Từ ngày 21/8/2026
Nguyễn Thị DiễmNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang19.853.046 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Nguyễn Thị Bích TrâmNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang22.203.000 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Thực Phẩm Thuần ViệtNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam26.161.073 đồng
Từ ngày 20/8/2026

Tại các Quyết định, cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền đã nêu để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại kho bạc Phòng Nghiệp vụ 2 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII.

Trong trường hợp số tiền trên tài khoản của cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các ngân hàng thông báo cho cơ quan quản lý thuế (bộ phận quản lý nợ) - Cán bộ quản lý nợ: Nguyễn Minh Tâm; email: nmtam04@gdt.gov.vn; số điện thoại: 02733971391.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có thông báo mới

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP Việt Nam sẽ đứng thứ bao nhiêu thế giới vào năm 2030? Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ... thì sao?

GDP Việt Nam sẽ đứng thứ bao nhiêu thế giới vào năm 2030? Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ... thì sao? Nổi bật

'Đại công trình' năng lượng của Việt Nam: Gần 1 triệu lượt nhân công, 500 chuyên gia và 600.000 tấn bê tông

'Đại công trình' năng lượng của Việt Nam: Gần 1 triệu lượt nhân công, 500 chuyên gia và 600.000 tấn bê tông Nổi bật

Chính thức khởi công khu công nghiệp hơn 360ha tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương, hứa hẹn tạo việc làm cho 17.000 - 24.000 người

Chính thức khởi công khu công nghiệp hơn 360ha tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương, hứa hẹn tạo việc làm cho 17.000 - 24.000 người

14:35 , 27/08/2026
Mở dư địa tăng trưởng từ những tuyến metro

Mở dư địa tăng trưởng từ những tuyến metro

14:33 , 27/08/2026
Doanh nghiệp có được chủ động chọn nơi cấp C/O?

Doanh nghiệp có được chủ động chọn nơi cấp C/O?

14:11 , 27/08/2026
Cần cơ chế bảo vệ, bồi thường cho người tiêu dùng trước việc gian lận tại cây xăng, công tơ điện, nước

Cần cơ chế bảo vệ, bồi thường cho người tiêu dùng trước việc gian lận tại cây xăng, công tơ điện, nước

13:32 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên