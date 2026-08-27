Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, Agribank... trích tiền từ tài khoản của loạt cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách sau
Các cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày (kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định).
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Trong ngày 25/8, Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
Các trường hợp này gồm cá nhân, hộ kinh doanh có tiền thuế nợ quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 1 tỉnh Đồng Tháp như sau:
|Tên người nộp thuế
|Trích tiền từ tài khoản được mở tại
|Số tiền bị cưỡng chế
|Hiệu lực thi hành
|Hộ Kinh Doanh Trần Tuấn Anh
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
|15.914.730 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Triệu Thị Thúy Hồng
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
|17.958.031 đồng
Từ ngày 20/8/2026
|Nguyễn Văn Thành
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|22.755.819 đồng
Từ ngày 20/8/2026
|Hồ Thị Thanh Thảo
|Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang
|10.463.202 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Nguyễn Thị Thanh Mai
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|15.455.004 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Nguyễn Quang Nghiêm
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|13.884.211 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Hộ Kinh Doanh Ốc Bảo
|Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang
|15.530.160 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Nguyễn Ngọc Thanh
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Tiền Giang
|15.840.394 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Nguyễn Ngọc Mẫn
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
|9.736.778 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Hộ Kinh Doanh Lá Coffee
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - Chi nhánh Tiền Giang
|27.060.462 đồng
Từ ngày 20/8/2026
|Dương Thị Kiều Diễm
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|10.236.096 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Đặng Thị Hoàng
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|16.246.860 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Nguyễn Hoàng Lâm
|Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|17.822.954 đồng
Từ ngày 20/8/2026
|Nguyễn Thị Hạnh
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|42.375.996 đồng
Từ ngày 20/8/2026
|Phan Minh Đức
|Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|30.000.595 đồng
Từ ngày 20/8/2026
|Đoàn Đình Liêm
|Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang
|11.743.410 đồng
Từ ngày 21/8/2026
|Nguyễn Thị Diễm
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang
|19.853.046 đồng
Từ ngày 20/8/2026
|Nguyễn Thị Bích Trâm
|Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Tiền Giang
|22.203.000 đồng
Từ ngày 20/8/2026
|Hộ Kinh Doanh Cơ Sở Thực Phẩm Thuần Việt
|Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
|26.161.073 đồng
Từ ngày 20/8/2026
Tại các Quyết định, cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền đã nêu để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại kho bạc Phòng Nghiệp vụ 2 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVIII.
Trong trường hợp số tiền trên tài khoản của cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.
Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các ngân hàng thông báo cho cơ quan quản lý thuế (bộ phận quản lý nợ) - Cán bộ quản lý nợ: Nguyễn Minh Tâm; email: nmtam04@gdt.gov.vn; số điện thoại: 02733971391.
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