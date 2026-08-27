Chính thức khởi công khu công nghiệp hơn 360ha tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương, hứa hẹn tạo việc làm cho 17.000 - 24.000 người

Phối cảnh Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh (Ảnh: Trang thông tin điện tử phường Uông Bí)

Theo Trang thông tin điện tử phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ngày 27/8, địa phương đã tổ chức Lễ khởi công Dự án khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh. Đây là một trong những dự án công trình chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Dự án do CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp An Hưng đề xuất, nằm trong Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Về vị trí, dự án giáp sông Bạch Đằng ở phía Nam và sông Sinh ở phía Đông; đồng thời kết nối thuận tiện với Quốc lộ 10, đường tránh Quốc lộ 18 cùng các khu công nghiệp lớn tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh được định hướng trở thành khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường như sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị năng lượng tái tạo, cơ khí chế tạo, thiết bị điện và y dược.

Dự án có quy mô khoảng 360,81ha, được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải tập trung, cây xanh cách ly, khu điều hành và các công trình dịch vụ phục vụ người lao động. Diện tích đất sản xuất công nghiệp và kho bãi dự kiến hơn 231ha; diện tích cây xanh khoảng 44ha.

Dự án kỳ vọng sẽ tạo mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ, tăng nguồn thu ngân sách, tạo nhiều việc làm ổn định cho lao động địa phương. Khi đi vào hoạt động, dự án hứa hẹn tạo việc làm ổn định cho 17.000 - 24.000 lao động.

Đồng thời, khu công nghiệp cũng mở ra cơ hội phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, logistics và hạ tầng đô thị tại phường Uông Bí và khu vực lân cận.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: Cổng thông tin điện tử phường Uông Bí)

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc khởi công Dự án Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Cường đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối thông suốt với các công trình giao thông và hạ tầng khu vực.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị phải đặc biệt quan tâm đến yêu cầu bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng hạ tầng sinh thái công nghiệp hiện đại, có tính cạnh tranh cao, đáp ứng yêu cầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có năng lực, công nghệ và quy mô phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu các cơ quan Nhà nước tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và các chủ thể liên quan.

Qua đó, từng bước phát huy hiệu quả quỹ đất công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có tầm, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ.