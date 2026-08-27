Doanh nghiệp có được chủ động chọn nơi cấp C/O?

Theo quy định tại Thông tư số 26/2026/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về phân cấp thủ tục hành chính, UBND cấp tỉnh (Sở Công Thương) tổ chức triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Căn cứ quy định trên, nhà máy của công ty ông Thử Hải tại Đồng Tháp thuộc đối tượng chuyển sang làm thủ tục cấp C/O tại Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp thay vì Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh như trước đây.

Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống vận hành xuất nhập khẩu thực tế của công ty (kho bãi, cảng ICD, đối tác logistics, đại lý hải quan...) đều tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc bắt buộc quay về xin cấp C/O tại địa phương nơi đặt nhà máy gây phát sinh nhiều chi phí và kéo dài thời gian thông quan.

Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng xem xét cơ chế cho phép doanh nghiệp được chủ động lựa chọn cơ quan cấp C/O phù hợp giữa Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) và UBND cấp tỉnh (Sở Công Thương) để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Thực hiện khoản 6 Điều 28 Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 40/2025/TT-BCT ngày 22/6/2025 quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chấp thuận bằng văn bản cho thương nhân tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu.

Theo đó, kể từ ngày 01/7/2025, Bộ Công Thương và UBND cấp tỉnh song song tổ chức triển khai cấp tất cả các loại C/O.

Thực hiện Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2026/TT-BCT ngày 20/5/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 19 và khoản 4 Điều 27 Thông tư số 26/2026/TT-BCT, kể từ ngày 01/8/2026, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức triển khai cấp, cấp lại, cấp giáp lưng các loại C/O quy định tại Mẫu số 17 Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BCT.

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 19 và khoản 1 Điều 27 Thông tư dẫn trên, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai cấp, cấp lại, cấp giáp lưng các loại C/O quy định tại Mẫu số 18 Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BCT.

Như vậy, việc phân quyền phân cấp trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa triển khai trong thời gian từ ngày 01/7/2025 đến ngày 01/8/2026 (thời gian chuyển tiếp). Trong thời gian này, Bộ Công Thương đã có các công văn gửi các địa phương và công văn hướng dẫn doanh nghiệp về các nội dung liên quan.

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 01/8/2026 đến ngày 14/8/2026, số lượng hồ sơ đề nghị cấp C/O tại một số cơ quan, tổ chức cấp C/O tăng mạnh, tập trung tại các địa phương là trung tâm hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đồng Nai,... Riêng Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đến 9.000 bộ hồ sơ.

Bộ Công Thương thông tin để các thương nhân được biết, chủ động đăng ký, lựa chọn cơ quan, tổ chức cấp C/O phù hợp, nhằm bảo đảm việc đề nghị cấp C/O được thuận lợi, kịp thời.