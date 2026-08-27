Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ phát hiện thế giới có thêm 100 nghìn tấn kho báu mới, Việt Nam nắm một mỏ lớn thứ 2 toàn cầu, hiện làm chủ công nghệ tái chế hiện đại nhất

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam đang nắm một mỏ kho báu lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Mỹ phát hiện thế giới có thêm 100 nghìn tấn kho báu mới, Việt Nam nắm một mỏ lớn thứ 2 toàn cầu, hiện làm chủ công nghệ tái chế hiện đại nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo dữ liệu của Cục Khảo sát địa chất Mỹ, thế giới hiện có khoảng 4,7 triệu tấn vonfram, tăng 100 nghìn tấn so với năm trước (4,6 triệu tấn). Trong đó, Trung Quốc là nước nắm giữ lớn nhất với 2,5 triệu tấn), còn Việt Nam nắm khoảng 170.000 tấn.

Vonfram được đánh giá là một trong những kim loại có vai trò quan trọng. Kim loại này có điểm nóng chảy rất cao, khả năng chịu nhiệt và chịu mài mòn tốt, đồng thời có độ bền cơ học lớn. Nhờ những đặc tính này, vonfram được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất hợp kim, linh kiện điện tử, thiết bị công nghiệp và một số ứng dụng công nghệ cao.

Tại Việt Nam, một trong những nguồn cung vonfram đáng chú ý là mỏ đa kim Núi Pháo, nằm tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là mỏ khoáng sản có quy mô lớn với nhiều loại khoáng sản như vonfram, florit và bismut.

Theo Trang thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, sản lượng vonfram từ mỏ Núi Pháo tại Thái Nguyên chiếm khoảng 33% nguồn cung vonfram toàn cầu, không tính Trung Quốc. Với quy mô lớn thứ hai thế giới, Núi Pháo được xem là một trong những mỏ vonfram có trữ lượng đã được xác định lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc.

Không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên lớn, Việt Nam còn đang được đặt vào một hướng đi khác của ngành vonfram: tái chế và hình thành chuỗi cung ứng vật liệu theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, Masan High-Tech Materials (MHT) đang làm chủ công nghệ tái chế vonfram số 1 thế giới. Doanh nghiệp xác định tái chế là một trong những trụ cột chiến lược, vừa mở ra dư địa tăng trưởng về doanh thu, vừa góp phần củng cố vị thế trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao trên thị trường quốc tế.

MHT cũng đã phát triển công nghệ tái chế đối với bùn chứa coban và “chất đen” từ pin thải. Công nghệ này có khả năng mở rộng sang nhiều loại bột dụng cụ cắt cứng khác nhau, đồng thời hướng tới giảm tác động môi trường so với một số phương pháp tái chế truyền thống. Theo đánh giá được doanh nghiệp dẫn lại, công nghệ mới có tiềm năng tạo ra thay đổi đáng kể trong việc thu hồi và tái chế các kim loại như đồng, coban, niken, mangan và lithium.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm được ước tính có tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, tùy thuộc vào các phê duyệt, giấy phép và chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên nền tảng tài nguyên này, nguồn tinh quặng từ các đối tác đã trở thành một cấu phần ngày càng quan trọng và mang lại hiệu quả kinh doanh cao trong mô hình hoạt động của MHT. Bằng việc kết hợp nguồn quặng từ mỏ hiện hữu với nguồn tinh quặng từ hơn 20 đối tác cung ứng và khai thác mỏ, MHT có thể nâng cao hiệu suất vận hành nhà máy chế biến, cải thiện năng lực cạnh tranh về chi phí, đồng thời hỗ trợ kế hoạch mở rộng công suất chế biến oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn mỗi năm.

Minh Tiến

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
GDP Việt Nam sẽ đứng thứ bao nhiêu thế giới vào năm 2030? Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ... thì sao?

GDP Việt Nam sẽ đứng thứ bao nhiêu thế giới vào năm 2030? Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ... thì sao? Nổi bật

'Đại công trình' năng lượng của Việt Nam: Gần 1 triệu lượt nhân công, 500 chuyên gia và 600.000 tấn bê tông

'Đại công trình' năng lượng của Việt Nam: Gần 1 triệu lượt nhân công, 500 chuyên gia và 600.000 tấn bê tông Nổi bật

Việt Nam-Myanmar phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD

Việt Nam-Myanmar phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt 1 tỷ USD

15:22 , 27/08/2026
Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, Agribank... trích tiền từ tài khoản của loạt cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách sau

Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, BIDV, Agribank... trích tiền từ tài khoản của loạt cá nhân, hộ kinh doanh trong danh sách sau

14:36 , 27/08/2026
Chính thức khởi công khu công nghiệp hơn 360ha tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương, hứa hẹn tạo việc làm cho 17.000 - 24.000 người

Chính thức khởi công khu công nghiệp hơn 360ha tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương, hứa hẹn tạo việc làm cho 17.000 - 24.000 người

14:35 , 27/08/2026
Mở dư địa tăng trưởng từ những tuyến metro

Mở dư địa tăng trưởng từ những tuyến metro

14:33 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên