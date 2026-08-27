Gặp Phó thủ tướng, Tập đoàn Trung Quốc đã triển khai, thực hiện hơn 70 dự án tại Việt Nam bày tỏ mong muốn gì?

Nguồn ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) Trần Quang Phúc vào sáng nay (27/8) tại Trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực của PowerChina. Trong thời gian vừa qua Tập đoàn đã tham gia vào các dự án quan trọng tại Việt Nam với vai trò nhà thầu, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.

Phó Tổng giám đốc PowerChina Trần Quang Phúc đã giới thiệu về hoạt động đầu tư kinh doanh của PowerChina, nhấn mạnh những thế mạnh của Tập đoàn về phát triển các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, các dự án cấp nước, năng lượng tái tạo, thủy điện…

Mong muốn Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho PowerChina thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là phát triển các dự án năng lượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Việt Nam luôn hoan nghênh, chào đón, khuyến khích PowerChina thúc đẩy, mở rộng các hoạt động hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Trong đó, đề nghị Tập đoàn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, gắn triển khai các dự án với chuyển giao công nghệ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chung giữa hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tiếp Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) Trần Quang Phúc - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

PowerChina được thành lập vào năm 2009, là doanh nghiệp nhà nước, hoạt động trực tiếp dưới sự quản lý và giám sát của Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc trực thuộc Quốc vụ viện, có vốn đăng ký khoảng 4,5 tỷ USD và có hoạt động tại 139 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm 2025, PowerChina đạt doanh thu khoảng 190 tỷ USD và xếp thứ 100 trong danh sách Fortune Global 500. Lĩnh vực hoạt động của PowerChina chủ yếu tập trung vào quản lý nước và thủy điện, nhiệt điện, đường truyền tải và trạm điện cao thế, xây dựng hạ tầng, chế tạo thiết bị, phát triển bất động sản, năng lượng tái tạo, xử lý nước thải và môi trường. Ngoài ra, PowerChina cũng tham gia góp vốn, đầu tư vào các dự án.

PowerChina bắt đầu các hoạt động tại Việt Nam từ năm 2000, có văn phòng tại Hà Nội và TPHCM, hiện nay có khoảng 1.100 nhân viên.

Trong hơn 20 năm hoạt động, PowerChina đã triển khai và thực hiện hơn 70 dự án tại Việt Nam, với tổng giá trị hợp đồng lên tới khoảng 9 tỷ USD, chủ yếu trong vai trò nhà thầu thực hiện dự án.

Là một tập đoàn đa ngành nghề hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng, PowerChina sở hữu năng lực toàn diện trong đầu tư, tư vấn, thiết kế, xây dựng và tổng thầu EPC với kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, hạ tầng đô thị và môi trường.

Tại Việt Nam, PowerChina đã và đang tham gia thực hiện nhiều dự án quy mô lớn và tiêu biểu, tập trung trong lĩnh vực năng lượng như: Cụm Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3 và Duyên Hải mở rộng với tổng công suất 4.400 MW; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có tổng công suất 1.612,8 MW; Nhà máy Thủy điện Sơn La với công suất 2.400 MW; Nhà máy điện rác Cần Thơ công suất 400 tấn rác/ngày; và các Nhà máy điện Dầu Tiếng 1, 2, 3 tổng công suất 500 MWp.

Đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, hiện nay PowerChina đang tham gia Dự án đường sắt đô thị Phú Quốc - Đoạn 1.



