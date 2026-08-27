Tin vui: Chính thức khởi công khu công nghiệp VSIP hơn 5.800 tỷ đồng tại tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương
Dự án khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh được triển khai tại phường Liên Hòa, thuộc Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.
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Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, sáng 27/8, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh và Dự án Cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng.
Đây đều là những dự án hạ tầng công nghiệp quan trọng được khởi công trong dịp chào mừng Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.
Trong đó, dự án khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh được triển khai tại phường Liên Hòa, thuộc Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Khu công nghiệp có diện tích hơn 450ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.810 tỷ đồng, do CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư.
Khu công nghiệp VSIP Quảng Ninh được khởi công ngày hôm nay được kỳ vọng sẽ tạo nên quỹ đất công nghiệp đồng bộ, hiện đại, mở rộng không gian phát triển công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào địa bàn tỉnh.
Một dự án khác cũng được khởi công là Dự án Cụm công nghiệp hỗ trợ Việt Hưng, do CTCP Phát triển Khu công nghiệp Việt Hưng, đơn vị thành viên Tập đoàn Thành Công làm chủ đầu tư.
Dự án có diện tích 68,22ha, tổng mức đầu tư hơn 1.332 tỷ đồng, định hướng thu hút các dự án chuyên sâu về linh kiện ô tô, cơ khí chính xác, điện tử, logistics, kho bãi và công nghiệp chế biến, chế tạo thân thiện với môi trường.
Việc đầu tư các khu, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại sẽ tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư thứ cấp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách.
Phát biểu tại Lễ khởi công, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp với các nhà thầu tổ chức thi công an toàn, bảo đảm chất lượng, tuân thủ quy định về xây dựng và bảo vệ môi trường. Các sở, ngành, địa phương chủ động đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả.
Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh
Chiều 24/8, tại Phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh.
Nghị quyết quyết nghị, thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Quảng Ninh giáp thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Biển Đông.
Thành phố Quảng Ninh sau khi được thành lập dự kiến có diện tích tự nhiên 6.231,27km², quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã.
Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9.
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