Thông tin quan trọng với tất cả người dân sắp đến tuổi nghỉ hưu
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tra cứu tuổi nghỉ hưu và thời điểm nghỉ hưu của người lao động theo quy định hiện hành.
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình
Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm từ 2026 sẽ được xác định như sau:
|
Lao động nam
|
Lao động nữ
|
Năm nghỉ hưu
|
Tuổi nghỉ hưu
|
Năm nghỉ hưu
|
Tuổi nghỉ hưu
|
2025
|
61 tuổi 3 tháng
|
2025
|
56 tuổi 8 tháng
|
2026
|
61 tuổi 6 tháng
|
2026
|
57 tuổi
|
2027
|
61 tuổi 9 tháng
|
2027
|
57 tuổi 4 tháng
|
Từ năm 2028 trở đi
|
62 tuổi
|
2028
|
57 tuổi 8 tháng
|
2029
|
58 tuổi
|
2030
|
58 tuổi 4 tháng
|
2031
|
58 tuổi 8 tháng
|
2032
|
59 tuổi
|
2033
|
59 tuổi 4 tháng
|
2034
|
59 tuổi 8 tháng
|
Từ năm 2035 trở đi
|
60 tuổi
Lộ trình nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường
|
Lao động nam
|
Lao động nữ
|
Thời điểm sinh
|
Tuổi nghỉ hưu
60 tuổi 9 tháng
|
Thời điểm hưởng lương hưu
|
Thời điểm sinh
|
Tuổi nghỉ hưu
|
Thời điểm hưởng lương hưu
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
1
|
1963
|
11
|
2023
|
1
|
1968
|
56 tuổi 4 tháng
|
6
|
2024
|
2
|
1963
|
12
|
2023
|
2
|
1968
|
7
|
2024
|
3
|
1963
|
1
|
2024
|
3
|
1968
|
8
|
2024
|
4
|
1963
|
61 tuổi
|
5
|
2024
|
4
|
1968
|
9
|
2024
|
5
|
1963
|
6
|
2024
|
5
|
1968
|
10
|
2024
|
6
|
1963
|
7
|
2024
|
6
|
1968
|
11
|
2024
|
7
|
1963
|
8
|
2024
|
7
|
1968
|
12
|
2024
|
8
|
1963
|
9
|
2024
|
8
|
1968
|
1
|
2025
|
9
|
1963
|
10
|
2024
|
9
|
1968
|
56 tuổi 8 tháng
|
6
|
2025
|
10
|
1963
|
11
|
2024
|
10
|
1968
|
7
|
2025
|
11
|
1963
|
12
|
2024
|
11
|
1968
|
8
|
2025
|
12
|
1963
|
1
|
2025
|
12
|
1968
|
9
|
2025
|
1
|
1964
|
61 tuổi 3 tháng
|
5
|
2025
|
1
|
1969
|
10
|
2025
|
2
|
1964
|
6
|
2025
|
2
|
1969
|
11
|
2025
|
3
|
1964
|
7
|
2025
|
3
|
1969
|
12
|
2025
|
4
|
1964
|
8
|
2025
|
4
|
1969
|
1
|
2026
|
5
|
1964
|
9
|
2025
|
5
|
1969
|
57 tuổi
|
6
|
2026
|
6
|
1964
|
10
|
2025
|
6
|
1969
|
7
|
2026
|
7
|
1964
|
11
|
2025
|
7
|
1969
|
8
|
2026
|
8
|
1964
|
12
|
2025
|
8
|
1969
|
9
|
2026
|
9
|
1964
|
1
|
2026
|
9
|
1969
|
10
|
2026
|
10
|
1964
|
61 tuổi 6 tháng
|
5
|
2026
|
10
|
1969
|
11
|
2026
|
11
|
1964
|
6
|
2026
|
11
|
1969
|
12
|
2026
|
12
|
1964
|
7
|
2026
|
12
|
1969
|
1
|
2027
|
1
|
1965
|
8
|
2026
|
1
|
1970
|
57 tuổi 4 tháng
|
6
|
2027
|
2
|
1965
|
9
|
2026
|
2
|
1970
|
7
|
2027
|
3
|
1965
|
10
|
2026
|
3
|
1970
|
8
|
2027
|
4
|
1965
|
11
|
2026
|
4
|
1970
|
9
|
2027
|
5
|
1965
|
12
|
2026
|
5
|
1970
|
10
|
2027
|
6
|
1965
|
1
|
2027
|
6
|
1970
|
11
|
2027
|
7
|
1965
|
61 tuổi 9 tháng
|
5
|
2027
|
7
|
1970
|
12
|
2027
|
8
|
1965
|
6
|
2027
|
8
|
1970
|
1
|
2028
|
9
|
1965
|
7
|
2027
|
9
|
1970
|
57 tuổi 8 tháng
|
6
|
2028
|
10
|
1965
|
8
|
2027
|
10
|
1970
|
7
|
2028
|
11
|
1965
|
9
|
2027
|
11
|
1970
|
8
|
2028
|
12
|
1965
|
10
|
2027
|
12
|
1970
|
9
|
2028
|
1
|
1966
|
11
|
2027
|
1
|
1971
|
10
|
2028
|
2
|
1966
|
12
|
2027
|
2
|
1971
|
11
|
2028
|
3
|
1966
|
1
|
2028
|
3
|
1971
|
12
|
2028
|
Từ tháng 4/1966 trở đi
|
62 tuổi
|
Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 62 tuổi
|
4
|
1971
|
1
|
2029
|
5
|
1971
|
58 tuổi
|
6
|
2029
|
6
|
1971
|
7
|
2029
|
7
|
1971
|
8
|
2029
|
8
|
1971
|
9
|
2029
|
9
|
1971
|
10
|
2029
|
10
|
1971
|
11
|
2029
|
11
|
1971
|
12
|
2029
|
12
|
1971
|
1
|
2030
|
1
|
1972
|
58 tuổi 4 tháng
|
6
|
2030
|
2
|
1972
|
7
|
2030
|
3
|
1972
|
8
|
2030
|
4
|
1972
|
9
|
2030
|
5
|
1972
|
10
|
2030
|
6
|
1972
|
11
|
2030
|
7
|
1972
|
12
|
2030
|
8
|
1972
|
1
|
2031
|
9
|
1972
|
58 tuổi 8 tháng
|
6
|
2031
|
10
|
1972
|
7
|
2031
|
11
|
1972
|
8
|
2031
|
12
|
1972
|
9
|
2031
|
1
|
1973
|
10
|
2031
|
2
|
1973
|
11
|
2031
|
3
|
1973
|
12
|
2031
|
4
|
1973
|
1
|
2032
|
5
|
1973
|
59 tuổi
|
6
|
2032
|
6
|
1973
|
7
|
2032
|
7
|
1973
|
8
|
2032
|
8
|
1973
|
9
|
2032
|
9
|
1973
|
10
|
2032
|
10
|
1973
|
11
|
2032
|
11
|
1973
|
12
|
2032
|
12
|
1973
|
1
|
2033
|
1
|
1974
|
59 tuổi 4 tháng
|
6
|
2033
|
2
|
1974
|
7
|
2033
|
3
|
1974
|
8
|
2033
|
4
|
1974
|
9
|
2033
|
5
|
1974
|
10
|
2033
|
6
|
1974
|
11
|
2033
|
7
|
1974
|
12
|
2033
|
8
|
1974
|
1
|
2034
|
9
|
1974
|
59 tuổi 8 tháng
|
6
|
2034
|
10
|
1974
|
7
|
2034
|
11
|
1974
|
8
|
2034
|
12
|
1974
|
9
|
2034
|
1
|
1975
|
10
|
2034
|
2
|
1975
|
11
|
2034
|
3
|
1975
|
12
|
2034
|
4
|
1975
|
1
|
2035
|
Từ tháng 5/1975 trở đi
|
60 tuổi
|
Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 60 tuổi
Tuổi nghỉ hưu thấp nhất từ năm 2026 (áp dụng đối với các trường hợp nhất định)
Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:
Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01/01/2021 từ đủ 15 năm trở lên.
Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động từ năm 2026 thuộc một trong các trường hợp nêu trên được thực hiện theo bảng dưới đây:
|
Lao động nam
|
Lao động nữ
|
Năm nghỉ hưu
|
Tuổi nghỉ hưu thấp nhất
|
Năm nghỉ hưu
|
Tuổi nghỉ hưu thấp nhất
|
2025
|
56 tuổi 3 tháng
|
2025
|
51 tuổi 8 tháng
|
2026
|
56 tuổi 6 tháng
|
2026
|
52 tuổi
|
2027
|
56 tuổi 9 tháng
|
2027
|
52 tuổi 4 tháng
|
Từ năm 2028 trở đi
|
57 tuổi
|
2028
|
52 tuổi 8 tháng
|
2029
|
53 tuổi
|
2030
|
53 tuổi 4 tháng
|
2031
|
53 tuổi 8 tháng
|
2032
|
54 tuổi
|
2033
|
54 tuổi 4 tháng
|
2034
|
54 tuổi 8 tháng
|
Từ năm 2035 trở đi
|
55 tuổi
Tuổi nghỉ hưu thấp nhất gắn với tháng, năm sinh tương ứng
|
Lao động nam
|
Lao động nữ
|
Thời điểm sinh
|
Tuổi nghỉ hưu
55 tuổi 9 tháng
|
Thời điểm hưởng lương hưu
|
Thời điểm sinh
|
Tuổi nghỉ hưu
|
Thời điểm hưởng lương hưu
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
Tháng
|
Năm
|
1
|
1968
|
11
|
2023
|
1
|
1973
|
51 tuổi 4 tháng
|
6
|
2024
|
2
|
1968
|
12
|
2023
|
2
|
1973
|
7
|
2024
|
3
|
1968
|
1
|
2024
|
3
|
1973
|
8
|
2024
|
4
|
1968
|
56 tuổi
|
5
|
2024
|
4
|
1973
|
9
|
2024
|
5
|
1968
|
6
|
2024
|
5
|
1973
|
10
|
2024
|
6
|
1968
|
7
|
2024
|
6
|
1973
|
11
|
2024
|
7
|
1968
|
8
|
2024
|
7
|
1973
|
12
|
2024
|
8
|
1968
|
9
|
2024
|
8
|
1973
|
1
|
2025
|
9
|
1968
|
10
|
2024
|
9
|
1973
|
51 tuổi 8 tháng
|
6
|
2025
|
10
|
1968
|
11
|
2024
|
10
|
1973
|
7
|
2025
|
11
|
1968
|
12
|
2024
|
11
|
1973
|
8
|
2025
|
12
|
1968
|
1
|
2025
|
12
|
1973
|
9
|
2025
|
1
|
1969
|
56 tuổi 3 tháng
|
5
|
2025
|
1
|
1974
|
10
|
2025
|
2
|
1969
|
6
|
2025
|
2
|
1974
|
11
|
2025
|
3
|
1969
|
7
|
2025
|
3
|
1974
|
12
|
2025
|
4
|
1969
|
8
|
2025
|
4
|
1974
|
1
|
2026
|
5
|
1969
|
9
|
2025
|
5
|
1974
|
52 tuổi
|
6
|
2026
|
6
|
1969
|
10
|
2025
|
6
|
1974
|
7
|
2026
|
7
|
1969
|
11
|
2025
|
7
|
1974
|
8
|
2026
|
8
|
1969
|
12
|
2025
|
8
|
1974
|
9
|
2026
|
9
|
1969
|
1
|
2026
|
9
|
1974
|
10
|
2026
|
10
|
1969
|
56 tuổi 6 tháng
|
5
|
2026
|
10
|
1974
|
11
|
2026
|
11
|
1969
|
6
|
2026
|
11
|
1974
|
12
|
2026
|
12
|
1969
|
7
|
2026
|
12
|
1974
|
1
|
2027
|
1
|
1970
|
8
|
2026
|
1
|
1975
|
52 tuổi 4 tháng
|
6
|
2027
|
2
|
1970
|
9
|
2026
|
2
|
1975
|
7
|
2027
|
3
|
1970
|
10
|
2026
|
3
|
1975
|
8
|
2027
|
4
|
1970
|
11
|
2026
|
4
|
1975
|
9
|
2027
|
5
|
1970
|
12
|
2026
|
5
|
1975
|
10
|
2027
|
6
|
1970
|
1
|
2027
|
6
|
1975
|
11
|
2027
|
7
|
1970
|
56 tuổi 9 tháng
|
5
|
2027
|
7
|
1975
|
12
|
2027
|
8
|
1970
|
6
|
2027
|
8
|
1975
|
1
|
2028
|
9
|
1970
|
7
|
2027
|
9
|
1975
|
52 tuổi 8 tháng
|
6
|
2028
|
10
|
1970
|
8
|
2027
|
10
|
1975
|
7
|
2028
|
11
|
1970
|
9
|
2027
|
11
|
1975
|
8
|
2028
|
12
|
1970
|
10
|
2027
|
12
|
1975
|
9
|
2028
|
1
|
1971
|
11
|
2027
|
1
|
1976
|
10
|
2028
|
2
|
1971
|
12
|
2027
|
2
|
1976
|
11
|
2028
|
3
|
1971
|
1
|
2028
|
3
|
1976
|
12
|
2028
|
Từ tháng 4/1971 trở đi
|
57 tuổi
|
Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 57 tuổi
|
4
|
1976
|
1
|
2029
|
5
|
1976
|
53 tuổi
|
6
|
2029
|
6
|
1976
|
7
|
2029
|
7
|
1976
|
8
|
2029
|
8
|
1976
|
9
|
2029
|
9
|
1976
|
10
|
2029
|
10
|
1976
|
11
|
2029
|
11
|
1976
|
12
|
2029
|
12
|
1976
|
1
|
2030
|
1
|
1977
|
53 tuổi 4 tháng
|
6
|
2030
|
2
|
1977
|
7
|
2030
|
3
|
1977
|
8
|
2030
|
4
|
1977
|
9
|
2030
|
5
|
1977
|
10
|
2030
|
6
|
1977
|
11
|
2030
|
7
|
1977
|
12
|
2030
|
8
|
1977
|
1
|
2031
|
9
|
1977
|
53 tuổi 8 tháng
|
6
|
2031
|
10
|
1977
|
7
|
2031
|
11
|
1977
|
8
|
2031
|
12
|
1977
|
9
|
2031
|
1
|
1978
|
10
|
2031
|
2
|
1978
|
11
|
2031
|
3
|
1978
|
12
|
2031
|
4
|
1978
|
1
|
2032
|
5
|
1978
|
54 tuổi
|
6
|
2032
|
6
|
1978
|
7
|
2032
|
7
|
1978
|
8
|
2032
|
8
|
1978
|
9
|
2032
|
9
|
1978
|
10
|
2032
|
10
|
1978
|
11
|
2032
|
11
|
1978
|
12
|
2032
|
12
|
1978
|
1
|
2033
|
1
|
1979
|
54 tuổi 4 tháng
|
6
|
2033
|
2
|
1979
|
7
|
2033
|
3
|
1979
|
8
|
2033
|
4
|
1979
|
9
|
2033
|
5
|
1979
|
10
|
2033
|
6
|
1979
|
11
|
2033
|
7
|
1979
|
12
|
2033
|
8
|
1979
|
1
|
2034
|
9
|
1979
|
54 tuổi 8 tháng
|
6
|
2034
|
10
|
1979
|
7
|
2034
|
11
|
1979
|
8
|
2034
|
12
|
1979
|
9
|
2034
|
1
|
1980
|
10
|
2034
|
2
|
1980
|
11
|
2034
|
3
|
1980
|
12
|
2034
|
4
|
1980
|
1
|
2035
|
Từ tháng 5/1980 trở đi
|
55 tuổi
|
Tháng liền kề sau tháng người lao động đủ 55 tuổi
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Phụ nữ mới