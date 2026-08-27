Tuyên Quang khánh thành tuyến đường hơn 480 tỷ đồng kết nối Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm với cao tốc

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư hơn 480 tỷ đồng, do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 quản lý.

Tuyến đường có tổng chiều dài gần 8,9 km, đi qua địa bàn phường Mỹ Lâm và xã Nhữ Khê. Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 37 tại Km225+690 (phường Mỹ Lâm), điểm cuối giao với Quốc lộ 2D tại Km143+400 (xã Nhữ Khê). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu với vận tốc 50 km/h, nền đường rộng 21,5 m.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến với Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm. Công trình đồng thời hình thành trục vành đai mới kết nối linh hoạt các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 37, Quốc lộ 2D, đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và đường Hồ Chí Minh.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận và biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công, cán bộ, công nhân viên trên công trường. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Nhân dân khu vực dự án đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án được triển khai thực hiện thuận lợi và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch.

Bà Lê Thị Kim Dung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành nhanh chóng bàn giao, quản lý vận hành an toàn. Rà soát quy hoạch quỹ đất hai bên tuyến để thu hút đầu tư phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh kết nối hạ tầng đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và không gian phát triển mới của tỉnh Tuyên Quang.