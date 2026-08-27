Sân bay duy nhất ở Việt Nam 'im lặng' suốt 22 năm sẽ được 'hồi sinh' để đón 2 triệu khách/năm?

Lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản

Báo Xây dựng đưa tin, Bộ Xây dựng đang tiến hành lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan đối với hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản (tỉnh Sơn La) thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồ sơ do Cục Hàng không Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC) nghiên cứu lập, đến nay đã hoàn tất để chuẩn bị trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang mở ra cơ hội lịch sử để Sơn La phá vỡ thế khó về địa hình, định hình lại cấu trúc liên kết vùng và tạo đòn bẩy bứt phá toàn diện cho vùng Tây Bắc.

Đối với tỉnh Sơn La và hành lang kinh tế Tây Bắc, địa hình đồi núi hiểm trở cùng sự phụ thuộc gần như tuyệt đối vào mạng lưới giao thông đường bộ từ lâu đã trở thành "nút thắt cổ chai" kìm hãm dòng vốn đầu tư cũng như tốc độ lưu chuyển hàng hóa, du khách.

Trong bối cảnh đó, việc Bộ Xây dựng lấy ý kiến hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Nà Sản không chỉ là câu chuyện nâng cấp một sân bay cũ, mà là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc toàn bộ mạng lưới logistics và hạ tầng giao thông liên tỉnh.

Căn cứ định hướng tại Quyết định số 1140 ngày 01/7/2026 của Bộ Xây dựng, sân bay Nà Sản (thuộc địa bàn hai xã Chiềng Mung và Mai Sơn) được quy hoạch với quy mô đột phá:

Mở rộng không gian: Tổng diện tích quy hoạch đạt trên 544 ha – gấp hơn 3,6 lần quy mô khu đất hiện hữu do quân đội quản lý (gần 150 ha).

Tiêu chuẩn kỹ thuật cao: Đạt tiêu chuẩn cấp 4C theo phân cấp của ICAO, đủ năng lực tiếp nhận các dòng tàu bay thân hẹp thương mại phổ biến hiện nay.

Lộ trình công suất: Mục tiêu đón khoảng 1 triệu hành khách/năm vào giai đoạn 2021–2030 và mở rộng lên 2 triệu hành khách/năm vào tầm nhìn 2050.

Từ sân bay 'im lặng' hơn hai thập kỷ đến cơ hội 'hồi sinh'

Cảng hàng không Nà Sản có vị trí tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La, thuộc khu vực Tây Bắc, cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 187 km, cách Cảng hàng không Điện Biên 110 km, cách Đà Nẵng 720 km và cách Tân Sơn Nhất 1.190 km.

Nhìn lại hành trình hơn 70 năm hình thành, sân bay Nà Sản từng trải qua không ít thăng trầm gắn liền với lịch sử đất nước. Sân bay Nà Sản được xây dựng từ năm 1950, hoạt động đến những năm 1960 thì ngừng khai thác do lượng khách ít. Đến năm 1994, sân bay Nà Sản được khai thác trở lại. Tuy nhiên, đến năm 2004, sân bay này tiếp tục đóng cửa.

Dù từng ghi nhận giai đoạn khai thác thương mại sôi động nhất từ năm 2001 đến đầu 2004 với tần suất 5 chuyến/tuần bằng máy bay ATR72 của Vietnam Airlines, song hạ tầng đường băng xuống cấp nghiêm trọng và công nghệ lạc hậu đã buộc sân bay phải đóng cửa. Hệ thống nhà ga, nhà điều hành cũ thuộc sở hữu của ACV gần như đã hư hỏng hoàn toàn.

Chính vì vậy, đồ án quy hoạch giữa kỳ do Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC) lập được xem là bước "tái sinh" căn cơ, thiết lập luận cứ khoa học để biến một sân bay đang ngủ quên thành một cảng hàng không hiện đại, an toàn và đồng bộ.

Khi đưa vào vận hành theo đúng lộ trình, Cảng hàng không Nà Sản sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đến Sơn La chỉ còn khoảng 1 đến 2 giờ bay, thay vì hành trình đường bộ kéo dài nhiều tiếng qua các cung đèo hiểm trở. Đây sẽ là "cú hích" trực tiếp cho thị trường du lịch cao nguyên Mộc Châu, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La và các chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu giá trị cao của địa phương.

Bên cạnh giá trị kinh tế, sự hiện diện của một cảng hàng không cấp 4C nơi cửa ngõ Tây Bắc còn mang ý nghĩa an ninh - quốc phòng, nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng vũ trang trong công tác bảo vệ biên giới và ứng phó kịp thời các tình huống cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Việc sớm hiện thực hóa quy hoạch Nà Sản chính là mảnh ghép hoàn hảo để Sơn La vươn mình trở thành cực tăng trưởng mới của vùng trung du và miền núi phía Bắc.