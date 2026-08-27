'Một cửa nhưng doanh nghiệp vẫn phải đi qua nhiều ngách' - Chủ tịch TP.HCM xin lỗi nhà đầu tư

Công ty TNHH BESI Việt Nam đã được TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với diện thủ tục đầu tư đặc biệt. Doanh nghiệp này được miễn tiền thuê đất nhưng cần đóng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Hiện, Sở Tài chính và Ban quản lý (BQL) Khu Công nghệ cao thành phố đã xác định xong số tiền nêu trên.

Điều cần thiết lúc này là Sở Tài chính xác nhận số tài khoản Nhà nước để BESI chuyển tiền và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, 2 tháng đã trôi qua nhưng công ty chưa nhận được phản hồi từ Sở Tài chính hay Thuế TP.HCM về thông tin số tài khoản.

"Được miễn tiền thuê đất là động lực to lớn cho doanh nghiệp nhưng chúng tôi tha thiết được cung cấp số tài khoản chính xác để đóng cho xong tiền bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm thực hiện tiếp hợp đồng thuê đất và nhận uỷ quyền quyền sử dụng đất từ Sở NN&MT", đại diện công ty BESI nói tại "Hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ chiến lược TP.HCM", diễn ra chiều 26/8.

Đại diện Công ty TNHH BESI Việt Nam nói về vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình đầu tư tại TP.HCM. (Ảnh: ITPC)

Qua câu chuyện của mình, nhà đầu tư cũng mong TP.HCM có cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục để quá trình thực hiện các dự án nhanh hơn và giới doanh nghiệp đầu tư cảm nhận được sự hỗ trợ.

Nghe xong ý kiến từ phía BESI, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được phải lắc đầu: "Thủ tục hành chính một cửa mà doanh nghiệp vẫn phải đi qua quá nhiều ngách".

Bởi, nếu một cửa thực sự thì doanh nghiệp chỉ cần làm việc với BQL Khu công nghệ cao – nơi đặt dự án. Khi đó, các thủ tục đầu tư, môi trường, xây dựng cùng được xử lý tại một chỗ. Trái lại, dự án của doanh nghiệp đi vào BQL Khu Công nghệ cao nhưng vẫn phải cần các sở, ngành cho ý kiến, khiến thời gian chờ đợi kéo dài.

Bên cạnh đó, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải chờ 10-15 ngày, hay khung thời gian xử lý giấy tờ liên quan đến xây dựng, môi trường đang khiến doanh nghiệp phải chờ thêm từ 20-30 ngày ở mỗi khâu. Nếu cộng thời gian chờ ở tất cả các đơn vị là quá lâu.

"Tôi xin lỗi nhà đầu tư vì tôi thấy chỗ này không ổn", Chủ tịch TP.HCM thừa nhận với đại diện doanh nghiệp.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các nhà đầu tư, chiều 26/8. (Ảnh: ITPC)

Lúc này, Trưởng BQL Khu Công nghệ cao TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng giải thích, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư ở Khu hiện nay sẽ cần: văn bản đề xuất dự án đầu tư; chứng minh năng lực tài chính và năng lực triển khai; cam kết về quy hoạch, xây dựng, môi trường và khoa học công nghệ – các cam kết này sẽ được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá, cho ý kiến.

Trong khi đó, thủ tục đầu tư tại TP.HCM được chia theo 2 hình thức.

Thứ nhất là thủ tục đầu tư dạng đặc biệt với quy trình nhanh, gọn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư phải cam kết về quy hoạch, xây dựng và môi trường khi thực hiện dự án.

Thứ hai là thủ tục thông thường. Ở dạng thủ tục này, địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó, các nhà đầu tư cùng nộp hồ sơ thực hiện dự án. BQL Khu Công nghệ cao sẽ lập hội đồng thẩm định công nghệ của các hồ sơ và chọn doanh nghiệp có công nghệ tốt nhất. Tiếp đến là quá chỉnh điều chỉnh hồ sơ đầu tư cho phù hợp và cấp chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

Thủ tục đầu tư dự án giao về một mối, 5 ngày là phải xong

Sau khi nghe thêm thông tin từ BQL Khu Công nghệ cao, Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, Khu Công nghệ cao đã có quy hoạch 1/2.000 nên doanh nghiệp hoàn toàn có thể thực hiện dự án mà không cần xin giấy phép xây dựng. Đơn vị phụ trách chỉ cần giao đất sớm cho nhà đầu tư rồi tiến hành hậu kiểm theo bản vẽ thiết kế là được.

Doanh nghiệp vi phạm sẽ chịu phạt khi hậu kiểm. Chẳng doanh nghiệp nào dám làm ẩu với dự án đầu tư của mình. Như vậy, theo ông Được, quá trình triển khai dự án mới nhanh, thay vì phải chờ các sở xin ý kiến lẫn nhau. Thời gian tối đa quy định theo khung nhưng các sở, ngành cũng không cần đến 20-30 ngày để làm xong thủ tục cho doanh nghiệp.

"Khu Công nghệ cao nhưng thủ tục hành chính lại đang thấp. Việc kéo dài thời gian chờ đợi cho từng loại giấy phép đang đi ngược với chỉ đạo chung. Đây là việc phải sửa. Nếu phải chờ đợi lâu, doanh nghiệp sẽ đi chỗ khác để đầu tư chứ không chọn TP.HCM", ông Được nhấn mạnh.

Cuối hội nghị, Chủ tịch thành phố giao bộ phận văn phòng chuẩn bị một buổi làm việc trong tuần sau giữa ông cùng BQL Khu Công nghệ cao và đại diện các sở, ngành.

Ông Được yêu cầu Giám đốc các sở phải có mặt. Buổi làm việc này sẽ chốt việc giao xử lý thủ tục dự án đầu tư tại khu công nghệ cao về một mối - do BQL Khu Công nghệ TP.HCM cao đảm trách. Mục tiêu là: "Chỉ có một cửa duy nhất và không còn ngách nào khác. Các thủ tục sẽ cần phải xong trong 5 ngày làm việc, không quá máy móc như hiện tại".