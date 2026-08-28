Gần 2 thập kỷ đầu tư, đại bàng Hàn Quốc lập cột mốc lịch sử ở Việt Nam, được đích thân Thủ tướng ký bảng chứng nhận

Mới đây, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung Electronics, nhân chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tập đoàn công nghệ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý tại cuộc gặp là việc Samsung công bố một cột mốc chưa từng có trong gần hai thập kỷ hiện diện tại Việt Nam: kim ngạch xuất khẩu lũy kế của các pháp nhân sản xuất điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã chính thức đạt 500 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Mới đây, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung Electronics, nhân chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tập đoàn công nghệ Hàn Quốc tại Việt Nam. Ảnh: VGP/ Nhật Bắc

Theo Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử Roh Tae Moon, Samsung bắt đầu sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam từ tháng 4/2009. Sau 17 năm, hai cứ điểm sản xuất lớn của tập đoàn tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã tạo ra lượng hàng hóa xuất khẩu có tổng giá trị lên tới nửa nghìn tỷ USD.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị trí đặc biệt của Việt Nam trong chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu của Samsung. Từ một địa điểm tiếp nhận vốn đầu tư, Việt Nam từng bước trở thành một trong những trung tâm sản xuất quan trọng hàng đầu của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.

Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam đạt khoảng 24 tỷ USD. Bên cạnh hoạt động sản xuất quy mô lớn, tập đoàn còn xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội, mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ cao và triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng.

Theo ông Roh Tae Moon, thành quả xuất khẩu 500 tỷ USD không chỉ đến từ nỗ lực của Samsung mà còn có sự đồng hành, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam.

Lãnh đạo Samsung Electronics cho biết dòng điện thoại Galaxy Fold 8, được giới thiệu vào đầu tháng 8, đang nhận được phản hồi tích cực trên thị trường thế giới. Tập đoàn kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng hai con số đến hết năm.

Không dừng lại ở vị thế "công xưởng" sản xuất

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Samsung đối với công nghiệp, xuất khẩu, việc làm và sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang chuyển trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng vốn sang chất lượng dự án; ưu tiên công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, khả năng lan tỏa và mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước. Trong tổng thể đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc, là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Theo đó, định hướng thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn, theo hướng ưu tiên các dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, có khả năng lan tỏa, kết nối với doanh nghiệp Việt Nam.

Theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, Việt Nam chuyển từ chủ yếu thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược, từ thu hút các dự án riêng lẻ sang thu hút theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Những nội dung của Nghị quyết này sẽ được thể chế hóa vào Luật Đầu tư (sửa đổi) trình Quốc hội vào cuối năm nay.﻿

Trên tinh thần đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị Samsung tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâu dài; duy trì, mở rộng đầu tư, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Mục tiêu được đặt ra là đưa Việt Nam tiến thêm một bước: từ “cứ điểm sản xuất” trở thành cứ điểm về công nghệ, nghiên cứu – phát triển và đổi mới sáng tạo của Samsung.

Thủ tướng mong muốn tập đoàn tăng đầu tư cho R&D, hợp tác sâu hơn với các viện nghiên cứu và trường đại học, đào tạo kỹ sư và chuyên gia, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản trị phù hợp cho phía Việt Nam.

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường liên kết với khối doanh nghiệp nội địa. Samsung được đề nghị chủ động tìm kiếm, phát triển thêm các nhà cung ứng Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp cải thiện công nghệ, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Samsung trong nước mà còn có cơ hội hiện diện tại Hàn Quốc và các thị trường toàn cầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ký bảng chứng nhận Samsung đạt kim ngạch xuất khẩu lũy kế 500 tỷ USD. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Samsung coi Việt Nam là đối tác chiến lược

Đáp lại, ông Roh Tae Moon khẳng định Samsung không còn nhìn nhận Việt Nam đơn thuần là một cứ điểm sản xuất. Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược, cùng tập đoàn nghiên cứu, phát triển công nghệ cao và xây dựng những động lực tăng trưởng mới.

Samsung dự kiến tiếp tục mở rộng đầu tư R&D, hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ cao và triển khai thêm các chương trình giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trung tâm R&D Samsung tại Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học lớn, dành thêm nguồn lực cho nghiên cứu, đào tạo nhân tài và phát triển năng lực công nghệ tại Việt Nam.

Lãnh đạo Samsung nhấn mạnh sự phát triển của Việt Nam gắn liền với sự phát triển của tập đoàn; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong vai trò một đối tác lâu dài và đáng tin cậy.

Sau 17 năm, con số 500 tỷ USD không chỉ là dấu mốc riêng của “đại bàng” công nghệ Hàn Quốc. Thành tích này còn phản ánh quá trình Việt Nam vươn lên trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị điện tử toàn cầu, đồng thời mở ra một giai đoạn hợp tác mới với trọng tâm là công nghệ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.