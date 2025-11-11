CMC và Binh chủng Thông tin liên lạc thiết lập hợp tác chiến lược với ba trụ cột: Nhân lực, R&D và Hạ tầng

Toàn cảnh Lễ kí Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược CMC & Binh chủng Thông tin liên lạc

Thỏa thuận do ông Ngô Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn/ TGĐ CMC Telecom và Đại tá Vũ Ngọc Khương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTLL đại diện hai bên ký kết. Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính đánh giá đây là bước tiến quan trọng cả về chuyên môn lẫn tác phong vận hành, “đặt nền tảng để hợp tác được đo lường bằng kết quả chứ không dừng ở cam kết trên giấy”.

Ba trụ cột, một mục tiêu chung

Theo thỏa thuận, hợp tác được cấu trúc trên ba trụ cột: (1) Đào tạo – phát triển nguồn nhân lực theo khung năng lực số gắn chuẩn quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ quân sự; (2) Nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ với các chủ đề trọng tâm như AI–IoT, cloud, an toàn – an ninh mạng; (3) Hợp tác, phát triển hạ tầng viễn thông, kế thừa kết quả các văn kiện trước đây và mở rộng ở những hạng mục phù hợp. Cách tiếp cận được hai bên thống nhất là “học – làm – kiểm định” khép kín, rút ngắn khoảng cách từ lớp học đến phòng máy, từ mô hình thử nghiệm đến vận hành thực tế.

Khác với mô-típ hợp tác chỉ dừng ở nguyên tắc, thỏa thuận lần này quy định rõ nhóm công tác chung và kiểm đếm theo quý. Mỗi cấu phần đều có chỉ số đầu ra: số lớp/năm, tiêu chí kỹ thuật – an toàn – bảo mật, mốc vận hành thử, các chỉ báo hiệu quả (tỷ lệ đạt chuẩn đầu ra, số ca diễn tập, cải thiện MTTR/MTTD…). Hai bên đồng thời thống nhất một chương trình 100 ngày sau lễ ký để chốt khung đào tạo 2026, hoàn thiện thiết kế Digital Lab/Cyber Range và rà soát danh mục hạ tầng viễn thông hợp tác. Triết lý chung: “làm thật – đo thật – báo cáo thật”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Ngọc Khương cho rằng kết quả phối hợp thời gian qua tạo nền tảng tốt nhưng “chưa tương xứng với tiềm lực, thế mạnh và nhu cầu” của đôi bên trong bối cảnh xây dựng Quân đội hiện đại. Ông đề nghị triển khai ngay một số hướng ưu tiên: phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, cử chuyên gia doanh nghiệp giảng dạy, thành lập nhóm nghiên cứu chung về AI và an toàn – an ninh mạng; đồng thời xây dựng, vận hành Digital Lab theo tiêu chí bảo mật nghiêm ngặt, bảo đảm mỗi bước đi đều “đo được và soi được qua chuẩn mực chung”. Tinh thần được nhấn mạnh là kỷ luật – kỷ cương trong tổ chức thực hiện, để mọi cam kết trở thành kết quả cụ thể.

Đại tá Vũ Ngọc Khương, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc đánh giá cao ý nghĩa hợp tác tại sự kiện.

Đại diện CMC tại buổi kí kết, ông Ngô Trọng Hiếu nhìn nhận hợp tác nhiều năm qua giữa hai bên đã hình thành nền tảng tin cậy và năng lực phối hợp trên thực địa. Thỏa thuận mới “chuyển quan hệ sang chế độ vận hành có kiểm đếm”, tập trung ba mũi nhọn nhân lực, R&D và hạ tầng. “CMC sẽ mang toàn bộ năng lực ở Cloud, AI, an toàn thông tin, Data Center vào chương trình; đồng thời giữ tác phong kỷ luật – chính xác – tốc độ để bảo đảm đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Với chúng tôi, Commitment không phải khẩu hiệu, mà là mốc kiểm đếm gắn trách nhiệm rõ ràng,” ông nói.

Ghi nhận quan điểm của đại diện hai bên, Chủ tịch Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh tính cam kết dài hạn và tính hiệu quả của hợp tác. Theo ông, môi trường quân đội với kỷ luật nghiêm minh là “phòng thí nghiệm tác phong” độc đáo cho doanh nghiệp công nghệ vận hành chuẩn quốc tế. “CMC cam kết đồng hành lâu dài, ưu tiên an toàn – bảo mật – hiệu quả, làm đến nơi đến chốn. Thỏa thuận này không chỉ mở hợp tác kỹ thuật mà còn định hình phong cách thực thi cho các dự án có độ tin cậy cao,” ông nói, đồng thời khẳng định việc đo lường định kỳ là yêu cầu bắt buộc trong mọi cấu phần.

Ở trụ cột đào tạo, hai bên phối hợp các khóa chuyên sâu (chuyển mạch, truyền số liệu, SOC, Data Center, AI, IoT, 5G), tập huấn ngắn hạn về cloud, big data, an ninh mạng; mời chuyên gia CMC tham gia giảng dạy; mở rộng thực tập – học kỳ doanh nghiệp cho học viên, giảng viên. Mỗi mô-đun được “định lượng” bằng bài lab, dự án thực tế và KPI nghề nghiệp để học xong có thể làm ngay. Với R&D – chuyển giao, trọng tâm là Digital Lab đồng chủ trì (AI–IoT, Cloud, An ninh mạng) và thao trường mạng (Cyber Range) để diễn tập SOC, Red Team/Blue Team, chuẩn hóa phản ứng sự cố, rút ngắn vòng đời đưa giải pháp từ phòng lab ra môi trường thật. Về hạ tầng viễn thông, thỏa thuận tiếp tục kế thừa và mở rộng các hạng mục đã có, ưu tiên an toàn – bảo mật và tính liên thông.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính và BLĐ Tập đoàn chúc mừng 74 năm ngày thành lập Trường Sĩ quan Thông tin (11/11/1951-11/11/2025)

Hợp tác giữa 2 bên chú trọng yếu tố con người với các cơ chế luân chuyển – thực tập hai chiều, chuyển giao kinh nghiệm dự án thực tế, đồng thời chuẩn hóa tác phong và kỷ luật vận hành. Mục tiêu cuối cùng là hình thành đội ngũ nhân lực “song ngữ”: vững chuyên môn – chuẩn kỷ luật, đáp ứng yêu cầu cao về an toàn, bảo mật và hiệu quả ở quy mô lớn.

Ba ngày rèn kỷ luật quân ngũ: một bước đi cụ thể hóa hợp tác toàn diện

Ngay trước lễ ký, gần 100 lãnh đạo, quản lý cấp cao của CMC tham gia gần ba ngày sinh hoạt theo nhịp quân ngũ tại Trường Sĩ quan Thông tin: 5h dậy, 5h30 thể dục, 6h ăn sáng; 7h–11h thao trường; 11h30 ăn trưa; 13h30–17h tiếp tục thao trường; 18h ăn tối; 18h40 đọc báo; 19h xem Thời sự; 22h hành quân đêm, gác đêm. Đây không phải màn trình diễn hay tuyên ngôn chiến lược, mà là một hành động hợp tác cụ thể đã thống nhất: đặt đội ngũ quản trị công nghệ của doanh nghiệp vào chuẩn mực kỷ luật – kỷ cương – tuân thủ của quân đội để hấp thụ “chuẩn hành vi tổ chức” cần thiết cho vận hành ở tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện BTC Hội nghị chiến lược, ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch SVP/CSO Tập đoàn, Trưởng BTC chia sẻ: “Dù chưa thể gọi là đầy đủ và trọn vẹn đời sống quân ngũ, chúng tôi đã đi hết chặng rèn luyện với tinh thần nghiêm túc, gắn kết và quyết tâm cao. Ngọn lửa kỷ luật – kỷ cương được hun đúc sẽ giúp CMC tiến bước mạnh mẽ trong các mục tiêu sắp tới.” Ở góc độ văn hóa doanh nghiệp, hoạt động này cũng là cách CMC rèn luyện giá trị Commitment (Cam kết) ở cấp lãnh đạo: lời hứa đi kèm lịch biểu, tiêu chí đo lường và trách nhiệm rõ ràng.