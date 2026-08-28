Một phường ở TPHCM từ chối lời mời sáp nhập với xã lân cận

Mới đây Đảng ủy xã Long Sơn (TPHCM) có văn bản gửi Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân Hải (TPHCM) trao đổi về việc để thực hiện sáp nhập.

Lý do xã này đưa ra là nhận thấy trường hợp xã Long Sơn cùng với phường Tân Hải sáp nhập thành đơn vị hành chính mới, với mục tiêu hình thành không gian phát triển thống nhất Long Sơn - Tân Hải với diện tích khoảng 108,36 km² và dân số khoảng 50.000 người, đáp ứng các điều kiện để hình thành một đơn vị hành chính ổn định.

Tiếp đến là sẽ cùng với các đơn vị hành chính khác thành lập đặc khu kinh tế biển gắn với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trong tương lai.

Xã Long Sơn là địa phương hiếm hoi bày tỏ trao đổi sáp nhập đơn vị hành chính với địa phương lân cận. Trong ảnh: Xã Long Sơn nhìn từ trên cao

Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi Đảng ủy xã Long Sơn, Đảng ủy phường Tân Hải cho rằng điều này là chưa cần thiết.

Theo Đảng ủy phường Tân Hải, việc tổ chức bộ máy sau sắp xếp đang từng bước ổn định; phường có định hướng, tiềm năng phát triển riêng và đã đề xuất tích hợp vào quy hoạch chung TPHCM. Do đó, việc hợp nhất xã Long Sơn và phường Tân Hải tại thời điểm hiện nay là chưa thật sự cần thiết. Mục tiêu tăng cường liên kết, mở rộng không gian phát triển giữa Long Sơn và Tân Hải không nhất thiết phải thực hiện bằng việc hợp nhất đơn vị hành chính.

Thay vào đó, theo Đảng ủy phường Tân Hải, hai địa phương có thể tiếp tục tăng cường phối hợp, liên kết trong quy hoạch, phát triển hạ tầng, giao thông kết nối, kinh tế biển, thương mại - dịch vụ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực có lợi thế chung. Từ đó, phát huy hiệu quả không gian liên kết Long Sơn - Tân Hải mà vẫn bảo đảm sự ổn định của từng đơn vị hành chính.

Đảng ủy phường Tân Hải cho biết thêm, qua đánh giá và thảo luận tại phường Tân Hải, 100% ý kiến thống nhất tiếp tục giữ ổn định đơn vị hành chính, chưa thực hiện hợp nhất với địa phương khác trong giai đoạn hiện nay, và đã có báo cáo gửi Thành ủy TPHCM.

Trước đó, ngày 7/8, Thành ủy TPHCM đã ban hành công văn số 504-CV/TU về việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Văn bản nêu rõ, theo chủ trương của Trung ương, để tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhằm phục vụ việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá và đề xuất phương án điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã khi thật sự cần thiết theo chủ trương của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy giao các Đảng ủy các xã, phường, đặc khu tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, đặc khu mở rộng để thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình tổ chức, hoạt động của địa phương sau quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc đánh giá phải căn cứ trên điều kiện, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã, tình hình thực tế của địa bàn, yêu cầu quản lý, phục vụ nhân dân và định hướng phát triển trong từng thời kỳ.

Trường hợp xét thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh thì xây dựng phương án trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc khoa học, thận trọng, đồng thuận xã hội, sự thống nhất của các đơn vị hành chính có liên quan và phù hợp yêu cầu thực tiễn, báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định chủ trương. Căn cứ vào kết quả hội nghị, báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30/8.

Trước chỉ đạo này, nhiều địa phương ở khu vực phía Đông TPHCM như Rạch Dừa, Long Hải, Vũng Tàu... cũng đã tổ chức họp, thống nhất đề xuất không thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, giữ nguyên hiện trạng như hiện nay.