Việt Nam sắp có cầu kính vượt nhịp qua khe núi ở độ cao 120m, tổng vốn đầu tư hơn 180 tỷ đồng

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Sáng 27/8, tại xã Thuận Hòa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Hidden Lands tổ chức Lễ khởi công Dự án cầu kính Hòa Thuận. Công trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần khai thác tiềm năng cảnh quan, văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Dự án cầu kính Hòa Thuận được triển khai tại các thôn Mịch A, Mịch B và Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, với tổng mức đầu tư trên 180 tỷ đồng. Công trình gồm cầu kính vượt nhịp qua khe núi ở độ cao 120 m, dài 100 m, rộng 5 m cùng các hạng mục, hệ thống phụ trợ. Thời gian thi công dự kiến 15 tháng, hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 1/2028.

Đây là dự án thuộc lĩnh vực du lịch mạo hiểm được tỉnh khuyến khích đầu tư, đồng thời là một trong những công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bổ sung sản phẩm du lịch mới, tăng sức hấp dẫn cho điểm đến Thuận Hòa và mở rộng khả năng kết nối với các tour, tuyến du lịch trong tỉnh.

Lễ khởi công Dự án cầu kính Hòa Thuận. Ảnh: Trang TTĐT tỉnh Tuyên Quang

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ma Thế Hồng khẳng định, việc khởi công Dự án cầu kính Hòa Thuận không chỉ đánh dấu quá trình triển khai một dự án đầu tư cụ thể, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và vị trí địa lý để phát triển du lịch, dịch vụ; thu hút nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng, từng bước đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Để dự án phát huy hiệu quả lâu dài, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu thi công đặt an toàn, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật lên hàng đầu. Cầu kính và hệ thống Zip-line là những hạng mục đặc thù, phục vụ đông du khách trong điều kiện địa hình, thời tiết miền núi.

Vì vậy, toàn bộ quá trình từ khảo sát, thiết kế, lựa chọn vật liệu, thi công, lắp đặt đến kiểm định, vận hành phải tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ.

Các hạng mục chịu lực, mặt kính, hệ thống neo, cáp, thiết bị Zip-line, điện, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn phải được kiểm soát và kiểm định đầy đủ trước khi đưa vào khai thác.

Cùng với đó, thiết kế công trình cần hài hòa với cảnh quan núi rừng, sông, hồ; hạn chế bê tông hóa, tạo điểm nhấn kiến trúc mang bản sắc vùng cao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chủ đầu tư huy động đầy đủ nguồn lực, lựa chọn nhà thầu có năng lực, tổ chức thi công khoa học và kiểm soát chặt chẽ từng hạng mục.

Quá trình triển khai phải bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; chủ động phòng ngừa sạt lở, bảo vệ nguồn nước, cảnh quan và đời sống Nhân dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án, các sở, ngành và xã Thuận Hòa cần tăng cường phối hợp, đồng hành với nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục đúng quy định; đồng thời thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, kiểm tra trên các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường.

Song song với tiến độ xây dựng công trình, địa phương cần chủ động phát triển hạ tầng kết nối, dịch vụ và xây dựng các tour, tuyến gắn cầu kính Hòa Thuận với những điểm đến khác.

Hệ sinh thái du lịch quanh dự án cần được chuẩn bị sớm với các loại hình homestay, ẩm thực, sản phẩm OCOP, thủ công truyền thống, trải nghiệm văn hóa và nông nghiệp.

Đặc biệt, người dân cần được hỗ trợ đào tạo kỹ năng làm du lịch, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập.

Việc gìn giữ cảnh quan, nguồn nước, kiến trúc, phong tục, tiếng nói, trang phục, ẩm thực và những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào chính là nền tảng để Thuận Hòa phát triển du lịch bền vững, lâu dài.