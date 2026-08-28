Tặng 45.000 suất quà cho du khách đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 2/9

Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 , thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho Nhân dân và du khách đến thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đây là hoạt động thường kỳ có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm trong công tác phục vụ, đón tiếp Nhân dân và du khách; đồng thời góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Văn)

Để hỗ trợ nhu cầu đi lại trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị; duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, tổ chức vận hành các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 với tần suất 10 phút/chuyến, đồng thời bố trí 42 xe buýt dự phòng, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Để bảo đảm chất lượng phục vụ trong dịp nghỉ lễ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã đề nghị các khu, điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí đầy đủ nhân lực, hàng hóa và các điều kiện cần thiết; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch; kịp thời tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân và du khách.

Các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về niêm yết và công khai giá dịch vụ, không nâng giá, ép giá khách du lịch; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải kịp thời; bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của du khách.