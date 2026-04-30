Chúng mình dậy sớm một chút thôi, vì lễ thượng cờ 30/4 thật sự rất đặc biệt!
Lễ chào cờ sáng 30/4 tại Quảng trường Ba Đình - dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của hàng nghìn người dân và các bạn trẻ.
Sáng sớm ngày 30/4, khu vực Quảng trường Ba Đình trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi Lễ thượng cờ. Dù trời còn sớm, không khí nơi đây đã trở nên trang nghiêm khi mọi ánh nhìn đều hướng về quảng trường.
Khi hiệu lệnh bắt đầu buổi lễ vang lên, dòng người lập tức dừng mọi hoạt động, cùng đứng nghiêm, hướng về lá cờ Tổ quốc. Sau phần chuẩn bị ngắn, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trong tiếng Quốc ca vang vọng, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng và đầy xúc động giữa không gian rộng lớn.
Lễ chào cờ năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). Đây không chỉ là nghi thức thường lệ mà còn là dịp để mỗi người bày tỏ lòng tự hào, biết ơn và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Không chỉ có người dân Thủ đô, nhiều gia đình, du khách và cả các bạn trẻ cũng có mặt từ rất sớm để chờ đón Lễ thượng cờ trong ngày lễ lớn.
