Nguyệt Hạ | 29-04-2026 - 23:58 PM | Sống

Người đàn ông “cao tuổi” nhất nước Mỹ tiết lộ bí quyết sống lâu: tuyệt đối nên tránh xa điều này

Ở tuổi 112, ông Luis Cano, người được xem là cao tuổi nhất tại Mỹ vẫn khẳng định mình “cảm thấy ổn”, đồng thời chia sẻ những nguyên tắc sống đơn giản nhưng đáng suy ngẫm.

Sinh năm 1914 tại Colombia, ông Cano chuyển đến New York vào thập niên 1990 cùng vợ, trước khi định cư tại New Jersey sau khi bà qua đời năm 2004. Hiện ông sống cùng hai người con và vẫn giữ tinh thần lạc quan dù tuổi đã rất cao.

Khi được hỏi về bí quyết trường thọ, ông chia sẻ ngắn gọn: “Đừng uống nhiều rượu, ngủ đủ giấc và không hút thuốc.” Theo ông, đây là những nguyên tắc cốt lõi giúp duy trì sức khỏe, điều mà giới y khoa cũng không ngừng nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở lối sống lành mạnh, ông Cano cho rằng yếu tố quan trọng khác để có một cuộc sống tốt đẹp là “cư xử đúng mực”. Theo nhiều người, quan điểm này đặc biệt đáng suy ngẫm trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy biến động.

Hiện ông Luis Cano đang sống cùng hai người con. (Ảnh: FOX 5 New York)

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông không còn hoạt động nhiều như trước, chủ yếu dành thời gian ngắm nhìn cuộc sống qua khung cửa sổ và theo dõi máy bay, một niềm đam mê ông đã theo đuổi suốt đời, hồi tưởng lại những chặng đường đã qua. Ngoài ra ông cũng yêu thích câu cá, một thú vui giúp ông giữ được sự bình yên và gần gũi với thiên nhiên.

Theo tổ chức nghiên cứu tuổi thọ LongeviQuest, ông Cano hiện đứng thứ 112 trong danh sách những người cao tuổi nhất thế giới. Dù không được học hành bài bản, ông đã từng phục vụ trong quân đội Colombia, tự gây dựng công ty xe buýt riêng và cùng vợ nuôi dạy 10 người con. Hiện tại, ông có thêm 5 chắt và 2 chút - một đại gia đình đông đúc mang lại niềm vui tuổi xế chiều.

Câu chuyện của ông Luis Cano cho thấy, đôi khi bí quyết sống lâu, sống khỏe không nằm ở những điều phức tạp mà bắt đầu từ chính những thói quen giản dị mỗi ngày.

Bà cụ 70 tuổi xem livestream mỗi ngày: 6 tháng sau người con trai “hoảng hốt” khi thấy số dư tài khoản

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý

Khách gửi tiết kiệm 19 tỷ đồng được 1 tuần đã nhận lãi hơn 1 tỷ, 2 năm sau phát hiện số dư bằng 0, tòa án tuyên bố: "Ngân hàng chỉ phải chịu 30% trách nhiệm"

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng sả

Cuộc chiến 'huynh đệ tương tàn' giữa những người con của Tào Tháo

Chuyên gia tâm lý: Khi bị thao túng, người EQ cao không phản ứng, họ chỉ nói 1 câu khiến đối phương “câm nín”

5 người nhập viện cấp cứu sau bữa trưa, “thủ phạm” là kiểu nấu đậu cô ve nhiều người thích

