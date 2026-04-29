Cuộc chiến 'huynh đệ tương tàn' giữa những người con của Tào Tháo

Tào Tháo (155 – 220), tự Mạnh Đức, là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc và cũng là một nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Ông là người đặt nền móng cho vương triều Tào Ngụy thời Tam quốc của Trung Hoa.

Theo sử liệu ghi chép, Tào Tháo có tổng cộng 25 con trai và 7 con gái. Các con trai của ông đều ít nhiều thừa hưởng những phẩm chất xuất chúng từ cha. Trong số đó, có 5 người con nổi bật, thường được nhắc đến nhiều nhất là Tào Ngang, Tào Phi, Tào Chương, Tào Xung và Tào Thực.

Những người con của Tào Tháo phần lớn đều tài năng hơn người.

Tào Ngang hy sinh cứu cha

Tào Ngang (khoảng 177 – 197), tự là Tử Tu, trưởng tử của Tào Tháo, mẹ là người thiếp họ Lưu. Do sinh mẫu mất sớm, ông được đích mẫu là Đinh phu nhân trực tiếp nuôi dưỡng và rất mực yêu thương.

Năm 19 tuổi, Tào Ngang được tiến cử làm Hiếu liêm, nổi tiếng là người thông minh, hiếu thảo và văn võ song toàn. Trong cuộc chinh phạt Trương Tú, quân Tào vốn thắng lớn, đối phương đầu hàng. Tuy nhiên sau đó do Tháo nạp thím của Trương Tú làm thiếp nên Tú căm giận, quay ra chống lại.

Giữa vòng vây quân thù, Tào Ngang chủ động nhường ngựa chiến Tuyệt Ảnh của mình cho cha chạy thoát, còn bản thân chiuu chết. Trong trận này, mãnh tướng Điển Vi và người cháu của Tào Tháo cũng bỏ mạng.

Cái chết của Tào Ngang khiến Đinh phu nhân đau xót cực điểm. Vợ cả của Tào Tháo liên tục oán trách và cuối cùng quyết tuyệt tình với chồng. Đây được coi là nỗi ân hận lớn nhất trong đời của Tào Tháo.

Là con trai trưởng, lại có tài cầm quân, Tào Ngang được coi là người kế vị sáng giá nhất của Tào Tháo. Việc trưởng tử chết trẻ đã mở đầu ra cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu giữa những người con khác của ông.

Việc si mê nhan sắc của một goá phụ khiến Tào Tháo mất đi con trai trường tài năng và hiếu thảo.

Tào Phi loại bỏ huynh đệ vì vương quyền

Sau khi Tào Ngang qua đời, Tào Tháo hết mực yêu thương một người con trai khác là Tào Xung. Tam quốc chí ghi lại rằng, khi mới lên năm lên sáu, Tào Xung đã có trí tuệ của một người trưởng thành. Nhiều lần Tào Tháo khen ngợi tài năng và trí tuệ nở sớm của Tào Xung trước mặt quần thần.

Vào năm 208, Tào Xung đột ngột mắc phải căn bệnh lạ khi mới 13 tuổi. Tào Tháo đã thử rất nhiều phương thuốc nhưng không sao cứu được mạng sống của cậu con trai yêu quý.

Con trai thứ 2 là Tào Phi đến an ủi cha nhưng lại chỉ nhận lại câu nói lạnh lùng: "Đây là nỗi bất hạnh của ta, nhưng lại là niềm vui của các ngươi". Sau này, nhiều giả thuyết cho rằng, cái chết của Tào Xung có bàn tay can thiệp của Tào Phi.

Tào Xung thông minh từ nhỏ nên được Tào Tháo rất mực yêu thương.

Sau đó, Tào Tháo giành sự sủng ái đặc biệt cho Tào Thực. Người này sở hữu tài năng xuất chúng và sớm trở thành ứng cử viên tiềm năng nhất cho ngôi vị thế tử. Cuộc tranh giành ngôi vị giữa Tào Phi và Tào Thực là một trong những cuộc huynh đệ đối đầu nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc. Đó không chỉ là chuyện gia đình mà còn là cuộc chiến giữa hai trường phái: Chính trị thực dụng và Lãng mạn thi sỹ.

Tào Phi là con trai thứ 2 và trở thành đích trưởng tử sau khi Tào Ngang mất. Người này thông minh, sắc sảo, giỏi cả văn chương lẫn võ nghệ (biết cưỡi ngựa từ năm 8 tuổi) nhưng lại ít được cha yêu quý. Biết vị thế của mình, Tào Phi chỉ âm thầm tập hợp, lôi kéo quan lại thực quyền và các mưu sỹ như Tư Mã Ý, Trần Quần.

Trái ngược với Tào Phi thâm trầm, Tào Thực là thiên tài văn chương, tính phóng khoáng và giàu cảm xúc. Tào Tháo ban đầu rất ưu ái Tào Thực vì thấy người con này giống mình ở khí chất nghệ sỹ và sự thông minh. Được cha yêu quý, lại thêm tính phóng túng, khi trưởng thành, Tào Thực liên tục mắc sai lầm nghiêm trọng.

Một ngày nọ vào năm 217, Tào Thực bất chấp luật lệ, vì say rượu mà tự ý sử dụng xe ngựa của vương thất, mở cửa Tư Mã, cho ngựa phi nước đại trên cấm đạo. Trong cơn thịnh nộ, Tào Tháo hạ lệnh xử tử người trông giữ xe ngựa.

Tào Thực say mê thể hiện tài năng của bản thân, trong khi Tào Phi lại ẩn nhẫn, luôn giữ vẻ ngoài cung kính, khiêm nhường và tuân thủ tuyệt đối quy củ. Mỗi khi Tào Tháo xuất quân, Tào Thực làm thơ ca tụng công đức, Tào Phi thì khóc tỏ vẻ lo lắng cho sức khỏe của cha, khiến mọi người cảm động vì lòng hiếu thảo.

Tào Phi luôn thể hiện mình không có dã tâm, chỉ muốn làm tròn bổn phận người con. Điều này khiến Tào Tháo bớt cảnh giác và dần nghiêng về phía ông khi so sánh với Tào Thực phô tài quá lộ liễu.

Một lần Tào Tháo cử Tào Thực cầm quân xuất chiến. Tào Phi chuốc say em mình khiến Thực không thể lên đường đúng hẹn. Sự việc này khiến Tào Tháo thất vọng sâu sắc và quyết định lập Tào Phi làm thế tử vào năm 217.

Tào Phi và Tào Thực trên phim.

Năm 220, Tào Tháo qua đời, Tào Phi kế vị làm Ngụy vương rồi sau đó soán ngôi nhà Hán, xưng đế. Ngay khi có quyền lực tuyệt đối, ông bắt đầu giám sát và chèn ép các em trai của mình để trừ hậu họa.

Tào Phi giết hết vây cánh của Tào Thực và ép ông phải rời kinh đô, sống trong cảnh bị giam lỏng tại đất phong hẻo lánh. Có giai thoại kể rằng Tào Phi từng ép Tào Thực trong bảy bước chân phải làm xong một bài thơ, nếu không sẽ bị xử tử. Tào Thực ứng khẩu bài "Thất bộ thi" (Thơ bảy bước) với những câu đầy đau xót: "Cành đậu đun hạt đậu/Hạt đậu trong nồi khóc/Vốn sinh cùng một gốc/Sao nỡ thiêu đốt nhau?".

Bài thơ khiến Tào Phi hổ thẹn mà tha mạng cho em trai, nhưng Tào Thực từ đó sống trong cảnh bị kìm kẹp, cô độc cho đến cuối đời.

Bên cạnh việc kìm kẹp Tào Thực, Tào Phi còn được cho là liên quan tới cái chết của một người em khác - Tào Chương. Cái chết của Tào Chương là một nghi án nổi tiếng thời Tam quốc, dù không được chép rõ ràng trong chính sử.

Chương là anh em cùng mẹ với Tào Phi và Tào Thực (con của Biện phu nhân ), có năng lực quân sự và võ nghệ giỏi nhất trong số các con trai của Tào Tháo. Tào Chương sức khỏe hơn người, có thể tay không đánh được mãnh thú; được cha cho làm tướng lĩnh trong quân đội, phong tước Yên Lăng hầu.

Tào Phi lên ngôi, phong vương cho Chương nhưng không lâu sau lại triệu em về kinh thành Lạc Dương, tới năm 223 thì Chương chết một cách đột ngột. Sách Ngụy Tấn thế thuyết viết, khi đánh cờ, Tào Phi lừa em trai ăn táo có độc. Người hầu mang nước đến cho Tào Chương uống thì Tào Phi lập tức sai đập vỡ bầu nước. Biện Thái hậu vội đi chân không chạy ra giếng múc nước cho con thứ nhưng không tìm được gàu múc; Tào Chương qua đời vì trúng độc.

Việc Tào Phi liên tiếp ức hiếp hoặc ra tay tàn nhẫn với những người em của mình khiến cho Biện Thái hậu rất đau đớn và tuyên bố tuyệt giao. Khi Tào Phi qua đời, Biện Thái hậu cũng không tới dự tang lễ.