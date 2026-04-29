Đột kích 2 căn hộ, triệt phá đường dây sản xuất thuốc tiêu hóa, cà phê giả: Thu giữ hơn 150.000 gói hàng, 500kg bột cà phê

Trong chiến dịch đột kích gần đây tại khu vực Madhu Vihar, lực lượng chức năng Ấn Độ đã bắt giữ 4 nghi phạm và thu giữ lượng lớn hàng hóa, máy móc phục vụ sản xuất thuốc hỗ trợ tiêu hoá, cà phê giả.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây này vận hành thông qua 2 cơ sở sản xuất bất hợp pháp được cải tạo từ các căn hộ thuê. Các đối tượng bị cáo buộc đã tổ chức sản xuất, đóng gói và phân phối thực phẩm, đồ uống và sản phẩm hỗ trợ sức khỏe giả mạo với quy mô lớn.

Trong quá trình khám xét cơ sở sản xuất, cảnh sát thu giữ hơn 100.000 gói thuốc hỗ trợ tiêu hóa giả và hơn 50.000 gói cà phê hòa tan giả. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng 500 kg bột cà phê, các thùng chứa hóa chất, cuộn bao bì, nhãn dán, thùng carton cùng nhiều nguyên liệu và vật liệu đóng gói khác được sử dụng để làm giả sản phẩm.

Các thiết bị bị thu giữ bao gồm máy chiết rót công nghiệp, máy đóng gói và nhiều công cụ phục vụ quá trình sản xuất hàng giả. Theo cảnh sát, các sản phẩm này được đóng gói với hình thức rất giống hàng thật nhằm đánh lừa người tiêu dùng và đã được đưa đi phân phối qua cả kênh bán buôn lẫn bán lẻ tại nhiều khu vực.

Lực lượng chức năng ước tính tổng giá trị số hàng hóa bị thu giữ lên tới khoảng 2 triệu rupee (555 triệu đồng). Quy mô tang vật cho thấy đây không phải hoạt động nhỏ lẻ mà là một mắt xích trong mạng lưới cung ứng hàng giả rộng hơn. Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai đã vận hành đường dây này khoảng 2 tháng.

Bao bì thuốc tiêu hoá giả bên trong cơ sở sản xuất

Các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc hỗ trợ tiêu hóa hoặc thực phẩm dạng bột, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe do thành phần không được kiểm định.

Cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi mua các sản phẩm tiêu dùng hằng ngày, kiểm tra kỹ bao bì, nguồn gốc và chỉ lựa chọn hàng hóa từ những điểm bán uy tín.

Hiện cơ quan điều tra Ấn Độ đang tiếp tục mở rộng vụ án để truy vết chuỗi cung ứng và mạng lưới phân phối đứng sau đường dây này.

Theo The Economic Times﻿, NDTV