3 lầm tưởng khi mua ô tô lần đầu

Ai cũng có một thời điểm bắt đầu nghĩ đến việc mua ô tô. Thường là khi công việc ổn hơn, thu nhập khá hơn, hoặc đơn giản là nhìn xung quanh thấy ai cũng có rồi. Và đi kèm với quyết định đó là vài niềm tin rất phổ biến, nghe qua thì hợp lý, nhưng tiếc là không phải lúc nào cũng đúng.

“Có xe sẽ tiết kiệm hơn đi xe công nghệ” - đúng khi bạn đi nhiều, sai với phần còn lại

Đây là một trong những lý do phổ biến nhất: đi xe công nghệ nhiều quá thấy tốn, nên mua xe cho “đỡ phí”. Nhưng vấn đề là chi phí đi xe công nghệ là chi phí biến đổi. Hiểu 1 cách đơn giản là bạn đi nhiều thì trả nhiều, đi ít thì gần như không tốn. Trong khi đó, ô tô là một khoản chi cố định: dù bạn có đi hay không, vẫn phải trả tiền gửi xe, bảo hiểm, bảo dưỡng và hàng loạt chi phí khác.

Vì vậy, việc “có xe tiết kiệm hơn” chỉ đúng khi bạn thực sự di chuyển thường xuyên, quãng đường dài, hoặc sử dụng xe gần như mỗi ngày. Ngược lại, nếu phần lớn thời gian chỉ đi làm gần hoặc cuối tuần mới ra ngoài, rất có thể bạn đang trả tiền cho một thứ mình không dùng hết công suất. Với nhiều người, mua ô tô để tiết kiệm tiền đi xe công nghệ lại trở thành một quyết định tốn kém hơn.

“Có xe là chủ động hơn” - đúng, nhưng không phải lúc nào cũng tiện hơn

Có xe riêng đồng nghĩa với việc không phải chờ đợi, không phụ thuộc tài xế, muốn đi đâu thì đi. Nhưng “chủ động” không phải lúc nào cũng đi kèm với “dễ dàng”. Trong thực tế đô thị, kẹt xe là chuyện hàng ngày, việc tìm chỗ đậu xe đôi khi còn mất thời gian hơn cả quãng đường di chuyển, và những chuyến đi ngắn lại trở nên bất tiện nếu phải tự lái.

Ô tô phát huy rõ nhất khi bạn cần di chuyển xa, đi cùng gia đình hoặc cần kiểm soát thời gian chặt chẽ. Nhưng trong nhiều tình huống thường ngày, sự chủ động đó có thể đi kèm với một cái giá khác: mệt hơn, tốn thời gian hơn và đôi khi không linh hoạt bằng các lựa chọn khác.

“Có xe là nâng cấp cuộc sống” - đúng, nếu nó làm cuộc sống dễ hơn

Một chiếc ô tô thường gắn với hình ảnh ổn định hơn, trưởng thành hơn, “lên một level mới”. Và trong nhiều trường hợp, điều đó là thật. Nhưng chỉ khi chiếc xe giải quyết được nhu cầu thực tế và không tạo áp lực tài chính kéo dài.

Nếu không, rất dễ rơi vào tình huống có xe nhưng ít dùng, có xe nhưng phải cân nhắc chi tiêu nhiều hơn, hoặc có xe nhưng cuộc sống không tiện hơn như tưởng tượng. Khi đó, chiếc xe không còn là “nâng cấp”, mà chỉ là một khoản chi lớn được hợp lý hóa bằng cảm giác.

Khi nào bạn thực sự nên mua ô tô?

Ba suy nghĩ trên không hoàn toàn sai, nhưng chúng chỉ đúng khi đặt vào đúng hoàn cảnh. Điều quan trọng hơn là bạn cần xác định thời điểm phù hợp với chính mình về cả tài chính lẫn lối sống.

Một cách thực tế, hãy bắt đầu từ dòng tiền. Tổng chi phí liên quan đến xe, bao gồm trả góp (nếu có) và chi phí nuôi xe hàng tháng nên nằm trong một ngưỡng mà bạn vẫn cảm thấy thoải mái, không phải cắt giảm những nhu cầu thiết yếu khác. Nếu chỉ cần một biến động nhỏ về thu nhập đã khiến bạn phải “co lại” thì chiếc xe đó đang vượt quá khả năng chịu đựng.

Tiếp theo là khả năng chịu rủi ro. Hãy thử đặt mình vào kịch bản mất thu nhập trong vài tháng: bạn có còn duy trì được chiếc xe mà không phải bán vội hoặc vay mượn thêm không? Nếu câu trả lời là không chắc, thì việc mua xe lúc này mang nhiều tính may rủi hơn là một quyết định tài chính vững vàng.

Ngoài ra, chiếc xe nên giải quyết một nhu cầu thật, không phải chỉ là một cảm giác. Khi nó giúp bạn tiết kiệm thời gian, phục vụ công việc, hỗ trợ gia đình hoặc làm cuộc sống vận hành trơn tru hơn, giá trị của nó mới rõ ràng. Ngược lại, nếu lý do chính vẫn là “đến lúc rồi” hoặc “ai cũng có”, thì rất có thể bạn đang mua vì áp lực hơn là nhu cầu.

Cuối cùng là sự phù hợp với lối sống. Có xe đồng nghĩa với việc bạn sẽ thay đổi cách di chuyển, cách tiêu tiền và thậm chí cả cách lựa chọn nơi ở. Nếu những thay đổi đó khiến cuộc sống dễ thở hơn, chiếc xe là một nâng cấp. Nếu không, nó chỉ là một gánh nặng được kéo dài theo thời gian.

Một chiếc ô tô không tự động làm cuộc sống tốt hơn. Nó chỉ thực sự có giá trị khi bạn mua đúng thời điểm và đúng lý do.