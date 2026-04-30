Bé gái lớp 5 có màn trả lời phỏng vấn gây bão MXH: 13 năm trước mạnh dạn nói ước mơ, giờ đã làm được, còn oách như này đây!

Theo Thanh Hương | 30-04-2026 - 07:15 AM | Sống

Nói được làm được là đây!

Một clip phỏng vấn học sinh từ tận năm 2011 bỗng được cộng đồng mạng truyền tay nhau những ngày gần đây. Nhân vật chính trong đoạn clip là em Nguyễn Minh Thúy, học sinh lớp 5A8, trường Tiểu học Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng. Trong một buổi lễ vinh danh Học sinh giỏi năm học 2011 - 2012, Minh Thúy đã trả lời phỏng vấn về ước mơ của mình.

"Mình thích nhất môn học Toán và tiếng Việt. Ước mơ của mình sau này sẽ là trở thành một bác sĩ thật tài giỏi và có thể giúp các bệnh nhân khỏi bệnh", Minh Thúy trả lời một cách chân thành.

Bé gái lớp 5 có màn trả lời phỏng vấn gây bão MXH: 13 năm trước mạnh dạn nói ước mơ, giờ đã làm được, còn oách như này đây!- Ảnh 1.

Nguyễn Minh Thúy năm lớp 5

Việc trẻ nhỏ nói về ước mơ của mình cũng không gì lạ. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng tình cờ phát hiện, bạn nhỏ Minh Thúy ngày nào đã hoàn thành được ước mơ của mình. Theo đó, Minh Thúy chính là một trong những bác sĩ nội trú có mặt trong buổi phát sóng trực tiếp đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú khoá 50 (2025-2028) của trường Đại học Y Hà Nội gây bão mạng xã hội năm ngoái.

Đáng chú ý, Nguyễn Minh Thúy còn có thứ hạng cao. Bác sĩ trẻ này có số thứ tự 34 và quyết định chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Hà Nội.

Bé gái lớp 5 có màn trả lời phỏng vấn gây bão MXH: 13 năm trước mạnh dạn nói ước mơ, giờ đã làm được, còn oách như này đây!- Ảnh 2.

Nguyễn Minh Thúy trong buổi chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú

Sau khi đoạn phỏng vấn thời tiểu học của nữ bác sĩ được chia sẻ lại, cư dân mạng đã để lại rất nhiều bình luận ngợi khen: "Giỏi quá, nói được làm được là đây"; "Học giỏi từ bé luôn"; "Chúc mừng tân bác sĩ nội trú nhé";...

Hiện tại đoạn video vẫn nhận được nhiều bình luận quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo Thanh Hương

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý Nổi bật

Khách gửi tiết kiệm 19 tỷ đồng được 1 tuần đã nhận lãi hơn 1 tỷ, 2 năm sau phát hiện số dư bằng 0, tòa án tuyên bố: "Ngân hàng chỉ phải chịu 30% trách nhiệm"

Khách gửi tiết kiệm 19 tỷ đồng được 1 tuần đã nhận lãi hơn 1 tỷ, 2 năm sau phát hiện số dư bằng 0, tòa án tuyên bố: "Ngân hàng chỉ phải chịu 30% trách nhiệm" Nổi bật

Tin rất vui: Từ tháng 5, toàn bộ người dân Việt Nam có thể được giảm giá 1 dịch vụ

Tin rất vui: Từ tháng 5, toàn bộ người dân Việt Nam có thể được giảm giá 1 dịch vụ

06:11 , 30/04/2026
Nghiên cứu 75 năm chỉ ra sự thật "phũ phàng": Bí mật thành công của con cái phụ thuộc 2 điều này!

Nghiên cứu 75 năm chỉ ra sự thật "phũ phàng": Bí mật thành công của con cái phụ thuộc 2 điều này!

01:22 , 30/04/2026
Người đàn ông “cao tuổi” nhất nước Mỹ tiết lộ bí quyết sống lâu: tuyệt đối nên tránh xa điều này

Người đàn ông “cao tuổi” nhất nước Mỹ tiết lộ bí quyết sống lâu: tuyệt đối nên tránh xa điều này

23:58 , 29/04/2026
Lời khuyên đến những gia đình đang trồng sả

Lời khuyên đến những gia đình đang trồng sả

23:00 , 29/04/2026

